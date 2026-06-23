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Canicule : ce mardi il fait plus chaud en France que sur 99% de la planète

Ce mardi 23 juin a été la journée la plus chaude jamais enregistrée en France. [REUTERS/Alice Sacco]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Alors que les températures n'ont cessé d'augmenter ces derniers jours dans l'Hexagone, ce mardi a été la journée la plus chaude jamais enregistrée. Ainsi, il a fait plus chaud en France que sur 99 % de la planète. 

Un chiffre à peine croyable. Depuis plusieurs jours, les températures dépassant les 40 °C sont devenues la norme en France, touchée par un important épisode caniculaire. Si ce mardi 23 juin a été la journée la plus chaude jamais enregistrée sur notre sol, un autre chiffre complètement fou a été mesuré.

À en croire les données du Centre européen pour les prévisions météorologiques compilées par le Washington Post, la France est plus chaude que 99,02 % de la planète ce mardi.

Les moyennes des températures relevées ce mardi sont 8 à 11 °C plus élevées que les normales de saison. Les 43 °C ont même été atteints dans certaines villes, dont Bordeaux. Les seules régions du monde à subir des températures plus élevées que celles relevées en France ce mardi sont le désert du Sahara, le désert du sud-ouest des Etats-Unis et le Moyen-Orient, selon le média américain.

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Les prochaines heures seront du même acabit puisque 58 départements français ont été placés en vigilance rouge pour la journée du mercredi 24 juin. 

CaniculeFrancechaleurTempératurePlanète

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