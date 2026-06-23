Canicule : ce mardi il fait plus chaud en France que sur 99% de la planète

Alors que les températures n'ont cessé d'augmenter ces derniers jours dans l'Hexagone, ce mardi a été la journée la plus chaude jamais enregistrée. Ainsi, il a fait plus chaud en France que sur 99 % de la planète.

Un chiffre à peine croyable. Depuis plusieurs jours, les températures dépassant les 40 °C sont devenues la norme en France, touchée par un important épisode caniculaire. Si ce mardi 23 juin a été la journée la plus chaude jamais enregistrée sur notre sol, un autre chiffre complètement fou a été mesuré.

À en croire les données du Centre européen pour les prévisions météorologiques compilées par le Washington Post, la France est plus chaude que 99,02 % de la planète ce mardi.

France will be hotter than 99.02 percent of the planet on Tuesday.



In other words, only about one percent of the planet will be hotter than France's hottest places.



That includes parts of the Sahara Desert, Desert Southwest and Middle East. pic.twitter.com/zvwPOQyQYw — Ben Noll (@BenNollWeather) June 23, 2026

Les moyennes des températures relevées ce mardi sont 8 à 11 °C plus élevées que les normales de saison. Les 43 °C ont même été atteints dans certaines villes, dont Bordeaux. Les seules régions du monde à subir des températures plus élevées que celles relevées en France ce mardi sont le désert du Sahara, le désert du sud-ouest des Etats-Unis et le Moyen-Orient, selon le média américain.

Les prochaines heures seront du même acabit puisque 58 départements français ont été placés en vigilance rouge pour la journée du mercredi 24 juin.