Le gestionnaire de transports franciliens Ile-de-France Mobilités (IDFM) et les opérateurs RATP et SNCF ont averti mardi soir que des ralentissements et suppressions de trains sont de nouveau à prévoir mercredi dans la région, du fait des très hautes températures.

"Des ralentissements et des suppressions de trains sont prévus afin de préserver la sécurité des usagers", ont souligné mardi soir IDFM et les opérateurs dans un communiqué. Dans le métro, les lignes 5, 6, 8, et 13 pourraient faire l'objet de ralentissement dans l'après-midi, de même que les lignes de tramway T1, T2, T5 et T6.

Sur les lignes de RER A et B (au sud de la ligne), "en fonction de l'évolution de la température demain dans la journée, les vitesses des RER pourront être réduites avec des conséquences sur l'offre". Au nord du RER B, et sur les lignes C, D et E, ce sont en moyenne 9 trains sur 10 qui circuleront, et quelques suppressions supplémentaires de trains seront possibles au cours de la journée.

De même, 9 trains sur 10 circuleront en moyenne sur les lignes de train H, J, K, L, N, P, R, U et V, avec quelques suppressions supplémentaires de trains possibles au cours de la journée".

Le trafic sera normal sur les lignes de bus.