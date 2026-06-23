Un réacteur nucléaire est à l'arrêt mardi et deux autres sont concernés par des baisses de production en France, en raison de "contraintes environnementales" d'exploitation liées à la canicule, a appris l'AFP auprès du groupe EDF.
Le réacteur n°2 de la centrale de Golfech (Tarn-et-Garonne) a été arrêté à 23H45 lundi par anticipation d'une montée de la température des eaux de la Garonne mardi à 28°C. Le réacteur n°1 étant inactif pour maintenance depuis mai, la centrale est de facto à l'arrêt. Les réacteurs nucléaires - 57 en France - doivent être refroidis en permanence, d'où leur implantation près de la mer ou d'un cours d'eau.
En cas de fortes chaleurs, la hausse de la température des rivières peut contraindre EDF à réduire, voire arrêter sa production pour éviter de les réchauffer davantage avec ses rejets d'eaux de refroidissement plus chaudes.
Le gestionnaire de transports franciliens Ile-de-France Mobilités (IDFM) et les opérateurs RATP et SNCF ont averti mardi soir que des ralentissements et suppressions de trains sont de nouveau à prévoir mercredi dans la région, du fait des très hautes températures.
"Des ralentissements et des suppressions de trains sont prévus afin de préserver la sécurité des usagers", ont souligné mardi soir IDFM et les opérateurs dans un communiqué. Dans le métro, les lignes 5, 6, 8, et 13 pourraient faire l'objet de ralentissement dans l'après-midi, de même que les lignes de tramway T1, T2, T5 et T6.
Sur les lignes de RER A et B (au sud de la ligne), "en fonction de l'évolution de la température demain dans la journée, les vitesses des RER pourront être réduites avec des conséquences sur l'offre". Au nord du RER B, et sur les lignes C, D et E, ce sont en moyenne 9 trains sur 10 qui circuleront, et quelques suppressions supplémentaires de trains seront possibles au cours de la journée.
De même, 9 trains sur 10 circuleront en moyenne sur les lignes de train H, J, K, L, N, P, R, U et V, avec quelques suppressions supplémentaires de trains possibles au cours de la journée".
Le trafic sera normal sur les lignes de bus.
L'Atomium, monument emblématique de Bruxelles, qui compte parmi les plus visités en Belgique, a décidé d'écourter l'accueil du public à partir de mercredi pour trois jours, en raison des très fortes chaleurs, a annoncé mardi sa direction.
Le monument aux boules en inox, qui ferme habituellement à 18H00, ne sera ouvert que de 10H00 à 14H00 les 24, 25 et 26 juin, les entrées n'étant plus possibles au-delà de 13H30, a-t-on précisé de même source.
La préfecture de la région d'Île-de-France, préfecture de Paris a pris la décision «d'ouvrir 100 places d'hébergement d'urgence supplémentaires à l'Ecole 42, dans le 17e arrondissement». Une mesure de renforcement qui suit celle de la veille, lorsque 100 places avaient déjà été ouvertes le lundi 22 juin.
La journée de mardi a été "la plus chaude jamais enregistrée en France" depuis le début des mesures en 1947 et de nombreux records absolus de température ont été battus dans l'Ouest du pays, a indiqué Météo-France.
L'indicateur thermique national, moyenne de températures diurnes et nocturnes dans 30 stations de référence, a atteint 29,8°C, selon des données provisoires établies mardi à 17H00 par l'établissement public. C'est plus que les précédents records du 25 juillet 2019 et du 5 août 2003 (29,4°C).
Le Mont-Saint-Michel conseille aux visiteurs de reporter leur venue en raison de la canicule, a annoncé mardi le site touristique le plus visité de France hors région parisienne.
"Nous vous invitons à reporter votre venue durant [l']épisode de vigilance rouge", a expliqué l'établissement public national qui gère le lieu. Cinquante-quatre départements, dont l'ensemble de la Normandie, étaient concernés mardi par le niveau d'alerte le plus élevé défini par Météo-France.
Quelque 43,9 millions de personnes habitent dans les 58 départements placés en vigilance rouge canicule mercredi, selon un décompte de l'AFP à partir des estimations de population et du dernier bulletin de Méteo-France, soit plus de deux tiers de la population de l'Hexagone.
Au total, dans le pays, la vigilance orange ou rouge concerne 63,46 millions de personnes dans 89 départements, soit plus de 90% de la population. Dans les départements en vigilance rouge mercredi, 4,8 millions de personnes ont 75 ans ou plus, selon les données de l'Insee au 1er janvier 2026.
Environ 1.800 établissements scolaires sont fermés en raison de la canicule et 8.000 autres "ont été obligés d'adapter leurs horaires", sur un total de 60.000 en France, a indiqué mardi le ministre de l'Éducation Édouard Geffray.
Ces chiffres, communiqués lors de la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, sont en hausse par rapport à lundi, journée pour laquelle le ministre avait annoncé la fermeture de 1.352 écoles et collèges et d'aménagements pour 4.042 autres
Cinquante-huit départements seront placés en vigilance rouge pour canicule à partir de mercredi midi, a annoncé mardi Météo-France.
Trente-et-un autres départements seront encore en vigilance orange canicule mercredi, selon le bulletin de Météo-France actualisé publié à 16H00. La vigilance rouge est étendue aux départements de l'Aisne, la Somme, le Nord et le Pas-de-Calais.
Le musée du Louvre fermera ses portes à 16H au lieu de 18H de mercredi à samedi pour tenir compte de la canicule, qui rend "les conditions de visite et de travail difficiles aux heures les plus chaudes", a annoncé mardi sa direction.
L'historique bâtiment parisien qui accueille le musée le plus visité au monde "reste fragile et n'est pas assez adapté au changement climatique", explique la direction, en soulignant que "c'est en fin de journée que l'accumulation de chaleur se fait la plus forte, accentuée par la densité de la fréquentation".
En raison des fortes chaleurs, la tour Eiffel va fermer ses portes dès 16h ce mardi.
Face à la canicule, le Premier ministre active le niveau 2 du plan ORSAN, qui permet de renforcer les capacités du secteur médical.
Face à la forte sollicitation des services d’urgence et des SAMU liée à la vague de chaleur, en concertation avec @stephanie_rist, nous activons le plan ORSAN de niveau 2.
Cette décision permettra de renforcer les capacités de régulation médicale, de mobiliser les personnels…
— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) June 23, 2026
La députée socialiste Mélanie Thomin a déploré «des phénomènes qui risquent de se multiplier». «Notre pays traverse un épisode de canicule historique. C’est un marqueur fort du changement climatique», a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse.
Alors que l’examen du budget pour l’année 2027 devrait débuter en septembre prochain, l’élue a appelé le gouvernement à «investir pour la transition écologique et la lutte contre le changement climatique».
Des écoles anglaises vont fermer leurs portes plus tôt mardi et d'autres resteront closes jusqu'à jeudi soir pour protéger les enfants de la chaleur, alors que le Royaume-Uni se prépare à des températures sans précédent pendant trois jours.
Le record de température pour un mois de juin — 35,6°C, établi en 1976 et en 1957 — pourrait d'ores et déjà être battu mardi, avec 37°C attendus dans le sud de l'Angleterre.
L'agence météorologique Met office a déclaré pour mercredi et jeudi une alerte rouge canicule extrêmement rare, avec des températures qui pourraient grimper jusqu'à 40°C dans une partie du sud du Royaume-Uni, dont les deux plus grandes villes du pays, Londres et Birmingham.
Cette alerte n'avait jusque-là été émise qu'une seule fois en juillet 2022, quand le Royaume-Uni avait battu son record de température absolu avec 40,3°C. Une alerte orange s'étend quant à elle du sud au nord de l'Angleterre, jusqu'à Manchester.
Face à la l’épisode de canicule qui touche la France, la présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a pris la décision de lever l’obligation pour les députés de porter une veste ou une cravate dans l’Hémicycle.
La députée Écologiste de Paris Léa Balage El Mariky a considéré que le gouvernement «faisait du bruit pour masquer son imbécilité», en jouant, selon elle, «le faux débat de la climatisation partout». «Cette semaine est la plus fraîche du reste de votre vie», a-t-elle alerté lors d’une conférence de presse.
Le député Damien Girard a par la suite annoncé le dépôt d’une proposition de loi visant à créer un «congé climatique», émanant d’une réflexion de Marine Tondelier, la patronne des Écologistes.
40 morts par noyade ont été recensés depuis le début de la crise caniculaire, a annoncé le Premier ministre Sébastien Lecornu.
La quasi-totalité de l'Espagne a été placée en alerte chaleur mardi, avec notamment quelques zones d'Andalousie (sud), du Pays Basque et de Cantabrie (nord) placées en alerte rouge signalant un "danger exceptionnel".
Dans le détail, les environs de Cordoue en Andalousie, Bilbao au Pays Basque et une province de Cantabrie seront notamment en alerte rouge de 13H00 à 21H00, selon les prévisions de l'Agence météorologique nationale (Aemet) qui prévoit jusqu'à 40°C à l'ombre au Pays Basque.
La plus grande partie du centre et du nord du pays a quant à elle été placée en alerte orange par l'Aemet, le reste de l'Espagne étant en alerte jaune, à l'exception de la plupart des zones littorales.
Lors d’une conférence de presse, la présidente du groupe LFI à l’Assemblée nationale Mathilde Panot a est revenue sur cette épisode de canicule «qui fait souffrir le pays». «Ce gouvernement d’incapables n’a rien prévu en 9 ans de pouvoir», a-t-elle dénoncé.
A l’occasion de sa prise de parole, la députée du Val-de-Marne a annoncé le dépôt d’une proposition de loi visant à rendre accès à l’autonomie dans l’eau, revenant sur les nombreuses noyades survenues ces derniers jours.
De son côté, l’élue insoumise Aurélie Trouvé a pointé du doigt «les responsabilités immenses du gouvernement», dénonçant «des régressions». «Nous savions que nous allions vers cet épisode de canicule». Cette dernière a par la suite présenté les grandes lignes du «Plan canicule», proposé par le mouvement de Jean-Luc Mélenchon.
Celui-ci prévoit notamment le «droit de retrait climatique» pour les salariés, caractérisé par «l’instauration de température maximale en intérieur». Ou encore la mise en place d’un «congé rémunéré pour les parents qui doivent garder un enfant lors d’un événement climatique».
Après des records de température lundi et la nuit la plus chaude jamais enregistrée en France depuis 1947, la canicule exceptionnelle qui frappe le pays s'étend encore mardi, mettant les infrastructures et les organismes à rude épreuve avec des pics attendus à 44°C dans le sud-ouest.
Plus de la moitié du pays est placée en vigilance rouge par Météo-France, là encore un niveau jamais atteint. Avec un total de 54 départements en vigilance rouge canicule en cours de journée et 35 autres en orange, plus de 90% de la population française est exposée à des chaleurs extrêmes.
Un jeune footballeur de L2 a été extrait du Rhône en état d'urgence absolue après s'être noyé lundi en fin de journée dans une zone de baignade interdite près de Lyon, a appris mardi l'AFP de source policière.
Les pompiers ont indiqué être intervenus peu avant 18H30, quand le thermomètre affichait jusqu'à 38°C à Lyon, pour secourir quatre jeunes hommes qui se baignaient dans le Rhône, à un endroit où le fleuve fait des vagues, au niveau du parc de la Feyssine entre Villeurbanne et Caluire-et-Cuire.
Trois des jeunes hommes, en urgence relative, étaient sortis de l'eau au moment de l'arrivée des pompiers, et un quatrième, d'une vingtaine d'années, était encore à l'eau en train de se noyer. Il a été repêché en urgence absolue, avant d'être conduit à l'hôpital.
De source policière, il s'agit d'un joueur de football sous contrat avec un club de L2.
Un pays qui tourne au ralenti. "Les conditions climatiques de ces derniers jours ont entrainé une montée importante de la température de la Garonne qui devrait atteindre 28°C, ce mardi 23 juin 2026. Pour respecter la réglementation (arrêté du 18 septembre 2006*), en anticipation l’unité de production n°2 de la centrale nucléaire EDF de Golfech a été mise à l’arrêt lundi 22 juin 2026, à 23h45", a indiqué EDF.
Le premier réacteur était déjà à l'arrêt "pour maintenance et remplacement du combustible".
Le ministère italien de la Santé a décrété mardi une alerte canicule rouge dans 15 villes, dont Rome et Milan, et a indiqué que ce nombre passerait à 16 mercredi.
En cas d'alerte rouge, soit le niveau le plus élevé, le ministère recommande de manger léger, de rester à l'intérieur pendant les heures les plus chaudes de la journée et de s'asperger d'eau fraîche.
Le député du Rassemblement national Jean-Philippe Tanguy a développé mardi un plan "100% rénov'" "massif de prêts à taux zéro" pour l'isolation et la climatisation, "provisionné à hauteur de 20 milliards" d'euros, au moment où la France s'enfonce dans la canicule.
Le "plan 100 % rénov'" est "un plan massif de prêts verts, de prêts à taux zéro que nous avons provisionné à hauteur de 20 milliards d'ici 2030 pour l'ensemble des rénovations: rénovation thermique pour le chauffage, l'isolation, mais aussi la climatisation", a expliqué le député proche de Marine Le Pen sur TF1.
"Aujourd'hui, on a un taux d'équipement qui est entre 20 et 30% des ménages (...), ça veut dire qu'il faudrait au moins 20 millions de climatiseurs individuels, plus à peu près l'équivalent pour les lieux collectifs, écoles, hôpital, bureaux qui ne sont pas équipés", a détaillé le responsable d'extrême droite, estimant les besoins à "entre 30 et 40 millions de climatiseurs".
Île-de-France Mobilités et les opérateurs annonce qu'ils "distribueront dans les prochains jours 400.000 bouteilles d'eau dans de nombreuses gares et stations du réseau afin d'aider les voyageurs à faire face à la canicule".
Plus d'informations à suivre...
Volets baissés, pièces climatisées, distribution d'eau et de glaces: à la résidence "Péan", pour personnes âgées dépendantes à Paris, le protocole canicule ou plan bleu, est activé pour protéger les personnes âgées des fortes chaleurs, deux décennies après le traumatisme de 2003.
Instauré dans la foulée de la canicule de 2003 et rendu obligatoire en 2005, ce plan organise la gestion de crise dans toutes les maisons de retraite.
"Depuis 2003, on a appris beaucoup et avec les vagues successives aussi. Elles nous ont permis d'améliorer le plan bleu d'année en année", estime Romy Lasserre-Saint-Maurice, qui avait dû accueillir les résidents de l'établissement ardéchois qu'elle dirigeait à l'époque dans le sous-sol, où la température était plus clémente.
Fin 2023, près de 700.000 personnes fréquentent un établissement pour personnes âgées ou y résident, selon la Direction de la recherche, de l’évaluation et des statistiques (Drees).
"La température moyenne sur l'ensemble du pays devrait dépasser le record absolu de 29,4°C et pourrait atteindre 30°C en milieu de semaine", prévient Météo-France.
Le Premier ministre Sébastien Lecornu doit présider dans la matinée une nouvelle cellule interministérielle de crise, au septième jour de la vague de chaleur.
Avec la combinaison du réchauffement climatique et du vieillissement, près de 7 millions de seniors risquent d'être exposés à partir de 2030 à des épisodes autant voire plus intenses que la canicule de 2003 et la France reste insuffisamment préparée, selon un rapport de l'association Conséquences.
"D'ici 4 ans, à peu près un Français sur 5 aura plus de 65 ans, et le nombre de vagues de chaleur d'ici 20 ans sera multiplié par 5. Ce qu'on vit va devenir quasiment la nouvelle norme, de Dunkerque à Marseille", expose à l'AFP l'un des chercheurs impliqués, Paquito Bernard (Institut de recherche en santé, environnement et travail).
En croisant des projections climatiques, démographiques et épidémiologiques, le rapport, publié mardi, estime que dans une France à +2°C, à partir de 2030, près de 7 millions de 65 ans et plus vivront dans un département exposé à un épisode caniculaire comparable à 2003.
Le seuil d'alerte maximal à nouveau déclenché. Après un week-end éprouvant avec des températures dépassant les 35 °C dans de nombreuses villes françaises, la canicule est toujours présente en ce début de semaine.
Ainsi, pour la troisième journée consécutive, le seuil d'alerte rouge a été déclenché pour 54 départements concernant la journée de ce mardi 23 juin, a annoncé Météo France.
Plusieurs grandes villes ont battu lundi des records absolus de température : il a ainsi fait 40,9°C à Angers (Maine-et-Loire), 42°C à Saintes (Charente-Maritime) ou encore 41,9°C à Bordeaux (Gironde). La valeur la plus haute de la journée a été relevée à Châteaumeillant (Cher) avec 43,3°C.
Avec un total de 54 départements en vigilance rouge canicule et 35 autres en orange, plus de 90% de la population française est exposée à des chaleurs extrêmes et exceptionnelles.