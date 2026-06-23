Canicule : des places de cinéma gratuites proposées pour fuir la chaleur dans un arrondissement parisien

Face à la chaleur qui s’installe à Paris, un arrondissement a trouvé la parade idéale : offrir des séances de cinéma gratuites à certains habitants pour leur permettre de se rafraîchir dans des salles climatisées.

Alors qu’une nouvelle vague de chaleur frappe la capitale, les collectivités multiplient les initiatives pour aider les Parisiens à tenir le coup. Dans le 10e arrondissement, la mairie mise sur une solution aussi simple qu’efficace : proposer des projections gratuites pour profiter d’un peu de fraîcheur.

Le «Ciné-Clim» permet de bénéficier de séances offertes dans trois cinémas indépendants : le Brady, L’Archipel et le Louxor.

Dans ce dernier, l’offre concerne la projection des films Ulysse (Lætitia Masson) projeté du jeudi au dimanche à 15h30 et Le Vertige (Quentin Dupieux), diffusé du jeudi au samedi à 14h50 et le dimanche à 13h45. Dans les deux autres, toutes les séances qui commencent entre 13h et 16h.

Gratuit mais pas pour tout le monde

Mais l’initiative ne s’adresse pas à tout le monde. La mairie cible en priorité les publics les plus vulnérables face aux fortes températures, en réservant ces places aux moins de 25 ans et aux plus de 65 ans. Au Louxor, 30 billets sont proposés pour chaque tranche d’âge, alors que dans les deux autres cinémas, seules les places disponibles limitent l’accès

Pour obtenir leur place, les usagers doivent simplement se rendre dans les cinémas concernés et présenter leur pièce d’identité.