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Canicule : voici les 35 départements en vigilance orange ce mardi

Par Thomas Danet
Publié le - Mis à jour le
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La France continue d’être frappée par la canicule. Ce mardi 23 juin, Météo-France a placé 35 départements en vigilance orange canicule.

La France s’affiche en bicolore pour ce mardi. Alors qu'une vague de chaleur intense se poursuit sur le territoire, les prévisionnistes de Météo-France ont placé 35 départements en vigilance orange canicule pour la journée de ce mardi 23 juin. 

©Météo-France

Les départements concernés sont l'Ain, l'Aisne, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, les Ardennes, l'Ariège, l'Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, le Doubs, la Drôme, l'Isère, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Nord, le Pas-de-Calais, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Savoie, la Haute-Savoie, la Somme, le Var, le Vaucluse, les Vosges et le Territoire de Belfort. 

«Le soleil règne sur le pays et maintient une chaleur accablante. Au lever, quelques grisailles traînent sur le littoral de l'Aquitaine et autour du Golfe du Lion. Elles se dissipent en matinée. L'après-midi, les massifs du sud se coiffent de nuages menaçants, donnant des orages en fin de journée, orages parfois forts sur les Alpes du sud. Des averses orageuses isolées restent possibles en fin d'après-midi et en soirée sur le Nord-Ouest», a indiqué Météo-France dans son dernier bulletin

«En journée, prévoyez des maximales de 29 à 34 degrés au nord de la Somme et sur certaines plages méditerranéennes, 35 à 39°C partout ailleurs et parfois jusqu'à 40 à 42 degrés sur l'ouest, notamment des terres bretonnes et des Pays de la Loire au Sud-Ouest, très localement 43 degrés encore possible en Poitou-Charentes», a ajouté l'institut météorologique de référence. 

Sur le même sujet Canicule : l'épisode actuel pourrait être d'«une durée et une sévérité identiques à 2003», alerte Météo-France Lire

A noter que Météo-France a également placé 54 départements en vigilance rouge canicule pour ce mardi. Retrouvez toutes les dernières informations ici


 

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