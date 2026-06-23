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Canicule : voici les 54 départements placés en vigilance rouge ce mardi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Dans son dernier bulletin, Météo France a placé 54 départements en vigilance rouge pour la journée de ce mardi 23 juin. 

Le seuil d'alerte maximal à nouveau déclenché. Après un week-end éprouvant avec des températures dépassant les 35 °C dans de nombreuses villes françaises, la canicule est toujours présente en ce début de semaine. Ainsi, pour la troisième journée consécutive, le seuil d'alerte rouge a été déclenché pour 54 départements concernant la journée de ce mardi 23 juin, a annoncé Météo France. 

@Météo-France

Sont concernés : l’Allier, l’Aube, le Calvados, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, la Côte-d’Or, les Côtes-d’Armor, la Creuse, les Deux-Sèvres, la Dordogne, l'Essonne, l'Eure, l’Eure-et-Loir, le Finistère, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre, l’Indre-et-Loire, les Landes, le Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, la Manche, la Mayenne, le Morbihan, la Nièvre, l'Oise, l’Orne, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Saône-et-Loire, la Sarthe, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne, l’Yonne, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise.

La vigilance rouge sera effective dès minuit et ne sera pas levée de la journée, selon les prévisionnistes de l'institut météorologique. Les Français sont appelés à faire preuve de vigilance et à respecter les conseils sanitaires pour éviter tout accident lié à la chaleur.

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Dans le même temps, 40 départements ont été placés en vigilance orange, également concernant la canicule. «Une extension de la Vigilance Rouge Canicule est possible pour la journée de ce mardi 23 juin sur certains départements actuellement en orange», a écrit Méteo France dans son bulletin. Pour retrouver toutes les dernières informations concernant les alertes météorologiques, rendez-vous ici

vigilance météoCaniculechaleur

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