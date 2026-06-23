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Canicule : voici les 7 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Outre les 58 départements placés en vigilance rouge pour canicule ce mercredi, sept autres départements font l’objet d’une alerte jaune pour le même motif, selon Météo-France. 

Une nouvelle journée suffocante en perspective ? Alors que le mercure grimpe d’une façon inédite dans l’Hexagone ces derniers jours, dépassant parfois les 40 °C notamment à Paris, sept départements ont été placés en vigilance jaune pour canicule par Météo-France pour la journée du mercredi 24 juin.

©Météo-France

Il s’agit des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, de l’Aude, du Gard, de l’Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales. 

De 39 °C à 42 °C seront observés sur une grande moitié ouest

Outre ces sept départements, cinquante-huit autres ont été placés en vigilance rouge pour le même motif et trente-et-un autres en vigilance orange, d’après le dernier bulletin de Météo-France. 

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«Ce mercredi, les températures minimales sont encore en hausse, atteignant au petit matin 20 à 26 °C voire plus ponctuellement, soit potentiellement à nouveau des valeurs inédites», écrit l’institut national de météorologie.

«En cours après-midi, les températures maximales évoluent assez peu par rapport à la veille, restant exceptionnellement élevées sur la majeure partie du pays, avec 39 °C à 42 °C sur une grande moitié ouest (localement 43 °C côté Poitou - Charente - Val de Loire), les très fortes chaleurs gagnant encore un peu de terrain en direction des Hauts-de-France, où les valeurs. Il faut s'attendre à ce que de nouveaux records soient battus, y compris tous mois confondus», a ajouté Météo-France.

Caniculevigilance météo

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