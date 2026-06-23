Canicule : voici les 7 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Outre les 58 départements placés en vigilance rouge pour canicule ce mercredi, sept autres départements font l’objet d’une alerte jaune pour le même motif, selon Météo-France.

Une nouvelle journée suffocante en perspective ? Alors que le mercure grimpe d’une façon inédite dans l’Hexagone ces derniers jours, dépassant parfois les 40 °C notamment à Paris, sept départements ont été placés en vigilance jaune pour canicule par Météo-France pour la journée du mercredi 24 juin.

©Météo-France

Il s’agit des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, de l’Aude, du Gard, de l’Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales.

De 39 °C à 42 °C seront observés sur une grande moitié ouest

Outre ces sept départements, cinquante-huit autres ont été placés en vigilance rouge pour le même motif et trente-et-un autres en vigilance orange, d’après le dernier bulletin de Météo-France.

«Ce mercredi, les températures minimales sont encore en hausse, atteignant au petit matin 20 à 26 °C voire plus ponctuellement, soit potentiellement à nouveau des valeurs inédites», écrit l’institut national de météorologie.

«En cours après-midi, les températures maximales évoluent assez peu par rapport à la veille, restant exceptionnellement élevées sur la majeure partie du pays, avec 39 °C à 42 °C sur une grande moitié ouest (localement 43 °C côté Poitou - Charente - Val de Loire), les très fortes chaleurs gagnant encore un peu de terrain en direction des Hauts-de-France, où les valeurs. Il faut s'attendre à ce que de nouveaux records soient battus, y compris tous mois confondus», a ajouté Météo-France.