Corse : l'autonomie de l'île de Beauté votée ce mardi à l'Assemblée nationale

Après une semaine de débats au sein de l'Assemblée nationale, les députés vont passer au vote ce mardi 23 juin concernant le projet de loi constitutionnelle d'une Corse autonome au sein de la République.

Un changement de statut à venir pour «l'île de Beauté» ? Après une semaine de débats sur le sujet, le projet de loi constitutionnelle d'une Corse autonome au sein de la République française sera soumis aux votes des députés ce mardi 23 juin à l'Assemblée nationale. Mardi dernier, le débat s'est ouvert entre députés partisans de pouvoirs de dérogation accrus pour l'île, et ceux qui craignent une fracture dans la République, le Premier ministre Sébastien Lecornu appelant à trouver un chemin au Parlement.

Initié en 2022 sur demande du président de la République, Emmanuel Macron, pour mettre un terme aux violences provoquées par la mort en prison du militant indépendantiste Yvan Colonna, le texte permettrait que les lois et règlements incluent des dérogations spécifiques au bénéfice de l'île.

Il prévoit aussi, et c'est le point le plus clivant, de permettre à la collectivité de Corse de prendre des dispositions législatives et règlementaires, dans des conditions encadrées principalement par une future loi organique, au contenu et calendrier encore inconnus.

Cette décision forte serait justifiée au nom des «intérêts propres» à la Corse, «liés à son insularité méditerranéenne» et «sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre».

division au sein de la classe politique

Les termes de «communauté» et d'«attachement à sa terre» ont fait l'objet d'âpres débats. Plusieurs députés à gauche ont critiqué la dimension «identitaire» de ces termes.

Dans les rangs du camp présidentiel, Sébastien Lecornu a admis avoir constaté «une diversité» d'opinions, qui existe aussi dans ses troupes. Cependant, d'un point de vue personnel, le Premier ministre souhaite que le texte «aboutisse», selon son entourage, rapporte l'AFP.

«La Corse n'est pas un territoire comme les autres», a de son côté déclaré le ministre de la Justice Gérald Darmanin. «Reconnaître cette réalité ne diminue pas la République, au contraire, elle l'enrichit».

Au Rassemblement national, un amendement réécrivant entièrement le texte a été demandé : «La République ne reconnaît qu'une seule communauté, la communauté nationale», a également déclaré Marine Le Pen. La cheffe des députés RN a aussi fustigé l'ouverture «d'une compétence législative générale qui serait en pratique à la fois absurde et impraticable».

A la suite du vote qui va se tenir ce mardi à l'Assemblée nationale, ce texte devra ensuite aller au Sénat, pas avant la rentrée. Même en cas d'adoption à la chambre haute, le texte pourrait connaître des allers-retours entre les chambres, le temps de trouver une version commune à soumettre au Congrès. Sans compter la loi organique, que des parlementaires imaginent mal, à ce stade, être étudiée avant l'élection présidentielle.