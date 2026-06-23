Détérioration de la Justice, «immigration négative», opposition à Bruno Retailleau… Ce qu’il faut retenir de l’interview d’Éric Zemmour

Éric Zemmour était l’invité de la Grande Interview de CNEWS ce mardi 23 juin. De l’affaire Lyhanna à la présidentielle 2027, voici ce qu’il faut retenir de l’interview du président de Reconquête.

Le président de Reconquête, Éric Zemmour, était l’invité de la Matinale de CNEWS ce mardi 23 juin. Voici ce qu’il faut retenir de sa Grande interview.

Revenant en premier lieu sur la définition de la Justice en République, Éric Zemmour s’est montré très sévère dans son bilan, estimant tout simplement que «nous ne sommes plus en République» en France.

«La Justice n’est plus une autorité mais un pouvoir et même un pouvoir supérieur à l’exécutif et au législatif. Deuxièmement, les juges ne sont plus la bouche de la loi puisqu’ils passent leur temps à trouver des textes internationaux pour accommoder les textes comme ils le veulent. Et troisièmement les procureurs sont de facto indépendants. Ils font ce qu’ils veulent depuis la fameuse loi de 2013 qui interdit au ministre de leur envoyer des instructions individuelles», a-t-il détaillé pour justifier son propos.

Éric Zemmour s’est par la suite exprimé sur l’affaire Lyhanna, jeune enfant de 11 ans violée et tuée par un pédocriminel, qui a chamboulé le pays et ébranlé la Justice. «Dans le cas de ces horribles crimes pédophiles, il faut d’abord une sanction hyper sévère, je ne suis pas contre la castration chimique et ouvrir les fichiers des délinquants sexuels».

«L’immigration choisie est une catastrophe»

Sans annoncer officiellement une seconde candidature à l’élection présidentielle, Éric Zemmour, a estimé impossible une alliance avec Bruno Retailleau ou Marine Le Pen rappelant avoir «des désaccords majeurs» avec eux et ajoutant que l’alliance n’était pas utile à la présidentielle mais dans les autres scrutins.

«Monsieur Retailleau a été ministre d’Emmanuel Macron, bien qu’il fasse tout pour le faire oublier. Il a tenté quelque chose sur l’immigration et il n’a pas réussi. Quand il était place Beauvau on a atteint le record des entrées légales des étrangers», a ironisé Éric Zemmour.

Par ailleurs, lors de son meeting de campagne qui s’est tenu ce samedi 20 juin, Bruno Retailleau a indiqué être opposé à l’immigration zéro et vouloir une immigration choisie. «L’immigration choisie, c’est une catastrophe», a tonné Éric Zemmour, «puisqu’elle mène au regroupement familial».

«Je suis non seulement pour l’immigration zéro mais aussi pour l’immigration négative parce que je pense que nous devons entamer une remigration», a-t-il poursuivi.

Le leader de Reconquête a aussi sévèrement critiqué la position du président de la République face aux politiques migratoires qui sont en train de se préparer au sein de l’Union européenne et qui vont dans le sens d’un durcissement des règles actuelles.

«Emmanuel Macron est vraiment l’allier de Jean-Luc Mélenchon. Il prépare sa Nouvelle France. La France islamisée en réalité et là on voit le point sombre de la pensée d’Emmanuel Macron, qui dit que ce n’est pas notre Europe quand elle veut rester l’Europe. Lui il l’aime quand elle est africanisée et islamisée», a déploré Éric Zemmour