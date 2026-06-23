Enfants abandonnés au Portugal : la justice portugaise refuse l’extradition de la mère vers la France

Les autorités portugaises ont refusé de remettre à la France la femme de 41 ans soupçonnée d'avoir abandonné ses deux enfants de 4 et 5 ans, retrouvés le mois dernier au bord d'une route, a annoncé mardi le parquet régional d'Evora (sud) dans un communiqué.

Un «refus partiel» qui ouvre néanmoins la voie d’une coopération à une date ultérieure. Les autorités portugaises ont refusé de remettre à la France la femme de 41 ans soupçonnée d'avoir abandonné ses deux enfants de 4 et 5 ans, retrouvés le mois dernier au bord d'une route, a annoncé mardi le parquet régional d'Evora dans un communiqué.

En dépit de ce «refus partiel» d'exécuter le mandat d'arrêt européen émis par les autorités françaises, la Cour d'appel d'Evora a accepté le principe de leur remettre Marine R. ultérieurement, afin qu'elle puisse être poursuivie en France pour les «faits qui n'ont pas été commis sur le territoire portugais».

Selon une source judiciaire s'exprimant au nom du tribunal, le mandat d'arrêt émis par la France mentionne des faits de soustraction de mineur, de soustraction aux obligations légales des parents, de délaissement de mineur de moins de 15 ans, de délaissement de personne hors d'état de se protéger et de violences volontaires sur mineur de 15 ans.

Jeudi dernier, le compagnon de Marine R., un Français de 55 ans, avait fait l'objet d'une décision similaire de la part de la Cour d'appel d'Evora.

Son compagnon pourrait aussi être remis à la France

Une fois terminées toutes les procédures ouvertes par la justice portugaise, ce qui inclurait un éventuel procès et, en cas de condamnation, une peine de prison, Marc B. pourra lui aussi être remis à la France, a précisé à l'AFP cette même source judiciaire proche du dossier.

Le couple a été placé en détention provisoire et mis en examen pour des faits de «mise en danger ou abandon». Marc B. est également mis en examen pour «coups et blessures aggravés» sur l'un des deux garçonnets.

Les deux enfants avaient été retrouvés le 19 mai par un automobiliste, assis et en pleurs au bord de la route nationale reliant la ville d'Alcacer do Sal à la station balnéaire de Comporta, à une centaine de kilomètres au sud de Lisbonne.

Leur mère et son compagnon avaient été arrêtés deux jours plus tard près de Fatima, dans le centre du pays. Les autorités françaises recherchaient la mère et les enfants depuis le 11 mai, quand leur disparition avait été signalée depuis Colmar, dans l'est de la France.