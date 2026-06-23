Fin de vie : quel est le calendrier pour l’ultime examen de la loi ?

Fruit de désaccords entre les deux chambres du Parlement, la loi sur la fin de vie, prévoyant la création d’une aide à mourir a fait son retour à l’Assemblée nationale ce lundi. Le gouvernement espère une adoption du texte au courant du mois de juillet.

Le parcours parlementaire se poursuit. Depuis lundi, les députés ont entamé, pour la troisième fois, l’examen de la proposition de loi créant un droit à l’aide à mourir. Cette poursuite des travaux s’expliquent par les désaccords entre les deux chambres du Parlement.

En effet, le texte a déjà été approuvé largement à l'Assemblée en mai 2025, par 305 voix contre 199 et en février dernier, par 299 voix contre 226. Le Sénat, dominé par la droite et le centre, l'a lui rejeté à deux reprises, après des débats chaotiques, et devrait le faire une troisième fois quand le texte y reviendra, à partir du 7 juillet.

Pour rappel, au retour de la dissolution, François Bayrou, alors Premier ministre, avait plaidé, début 2025, pour une scission de la réforme en deux propositions de loi. Une visant à renforcer les soins palliatifs et une autre créant le droit d’aide à mourir.

Un vote définitif courant juillet

Cette nouvelle lecture ne devrait pas changer les équilibres de la proposition de loi, jugés satisfaisants par le rapporteur général Philippe Vigier, député MoDem, et ses corapporteurs.

Au fil des lectures, les députés ont affiné la liste des critères ouvrant le droit à l'aide à mourir et le détail de la procédure. L'un des points les plus débattus a été de savoir qui doit administrer la substance létale: alors que le texte initial prévoyait que l'auto-administration soit la règle et l'euthanasie l'exception, lorsque le demandeur n'est «physiquement pas en mesure de le faire», beaucoup de députés ont souhaité lui laisser la liberté de choisir.

Le vote solennel sur la proposition de loi est attendu le 30 juin à l’Assemblée nationale. Ce dimanche, dans un entretien accordé au Parisien, le ministre chargé des Relations avec le Parlement Laurent Panifous a de nouveau annoncé que le gouvernement prévoyait une adoption définitive du texte le 15 juillet prochain, sauf retournement de situation. L’exécutif entend donner «le dernier mot» de l’Assemblée nationale.