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«Jusqu’à 750 euros d’amende» : cette ville touristique interdit désormais les ballons à la plage

En 2024, pas moins de 77 amendes avaient été dressées et plus de 200 ballons confisqués. [LIGHTFIELD STUDIOS / Adobe Stock]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Dans une célèbre destination du sud de l’Espagne, les autorités ont décidé de serrer la vis. Les ballons sont désormais interdits sur certaines plages, avec des amendes pouvant atteindre 750 euros en cas d’infraction.

Passer ses vacances à la plage avec un ballon sous le bras pourrait vous couter très cher. À Cadix, en Andalousie, les autorités locales ont mis en place une réglementation stricte interdisant les ballons sur le littoral, sous peine de lourdes sanctions financières.

Selon la chaîne espagnole Telecinco, qui cite l’article 29 du règlement des plages de Cadix, les contrevenants s’exposent à une amende pouvant grimper jusqu’à 750 euros. Une mesure destinée à assurer la tranquillité des baigneurs pendant la saison estivale, période de forte affluence.

200 ballons confisqués en 2024

Concrètement, les ballons ne sont pas totalement bannis, mais strictement limités à des espaces dédiés et à certains horaires. En quelques jours seulement, une vingtaine de ballons ont déjà été saisis, selon le site la Voz de Cadiz. Lors d’une précédente application en 2024, pas moins de 77 amendes avaient été dressées et plus de 200 ballons confisqués.

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Cette décision intervient notamment après un incident survenu l’été dernier sur la plage de Santa Maria del Mar, où une altercation avait éclaté entre plusieurs personnes. L’intervention de la police avait été nécessaire pour calmer la situation, avec à la clé plusieurs interpellations. 

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