L'Assemblée nationale approuve le principe d'une «autonomie» de la Corse

Les députés ont approuvé mardi, par 271 voix contre 202, une réforme constitutionnelle visant à accorder une «autonomie au sein de la République» à la Corse.

Une première victoire symbolique en faveur de l’autonomie corse. Les députés ont approuvé mardi, par 271 voix pour - 202 contre et 64 abstentions, une réforme constitutionnelle visant à accorder une «autonomie au sein de la République» à la Corse.

✅ Adoption du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République, en première lecture.

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«Le vote intervenu aujourd'hui constitue une étape importante pour la Corse et notre démocratie. Elle ouvre une nouvelle étape de la navette parlementaire. Je voudrais avec beaucoup de sincérité et de gratitude, vous remercier pour la qualité des débats et votre sens des responsabilités, puis adresser un hommage particulier au président-rapporteur Florent Boudié qui a fait un travail remarquable», s’est félicitée la ministre de l’Aménagement du territoire François Gatel dans l’Hémicycle.

Autonomie de la Corse: "Le vote intervenu aujourd'hui constitue une étape importante pour la Corse et notre démocratie", réagit la ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation @FrancoiseGatelpic.twitter.com/tEVbixvh17 — LCP (@LCP) June 23, 2026

«L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi constitutionnelle sur le statut de la Corse. La promesse que nous avions faite à la jeunesse corse en 2022 a été tenue, force est restée à la démocratie et au débat parlementaire», a assuré de son côté le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, sur X.

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi constitutionnelle sur le statut de la Corse. La promesse que nous avions faite à la jeunesse corse en 2022 a été tenue, force est restée à la démocratie et au débat parlementaire. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 23, 2026

Le texte gouvernemental prévoit notamment d'accorder à l'Ile de beauté des pouvoirs réglementaires et législatifs pour répondre à certains problèmes au nom des spécificités de l'île, dans des conditions qui devront être encadrées par une seconde loi, si la réforme constitutionnelle est validée par les 3/5e des parlementaires réunis en Congrès à Versailles.

Pour adopter définitivement ce texte, les deux chambres devront d’abord se mettre d’accord avant de réunir la majorité, à savoir trois cinquièmes des députés et sénateurs, d’un Congrès organisé à Versailles en octobre prochain. Cela avait notamment été le cas il y a quelques années pour inscrire le droit à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) dans la Constitution.

Ce texte en faveur d’une plus grande autonomie de l'Ile de beauté a néanmoins peu de chance d’aboutir en raison de l’hostilité de la majorité sénatoriale à propos d’une telle réforme. Or, ils devront être une majorité à soutenir ce texte en octobre prochain afin de pouvoir l’intégrer à la Constitution.