Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

L'Assemblée nationale approuve le principe d'une «autonomie» de la Corse

Le texte gouvernemental prévoit notamment d'accorder à la Corse des pouvoirs réglementaires et législatifs. [© Pascal POCHARD-CASABIANCA/AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

Les députés ont approuvé mardi, par 271 voix contre 202, une réforme constitutionnelle visant à accorder une «autonomie au sein de la République» à la Corse.

Une première victoire symbolique en faveur de l’autonomie corse. Les députés ont approuvé mardi, par 271 voix pour - 202 contre et 64 abstentions, une réforme constitutionnelle visant à accorder une «autonomie au sein de la République» à la Corse.

«Le vote intervenu aujourd'hui constitue une étape importante pour la Corse et notre démocratie. Elle ouvre une nouvelle étape de la navette parlementaire. Je voudrais avec beaucoup de sincérité et de gratitude, vous remercier pour la qualité des débats et votre sens des responsabilités, puis adresser un hommage particulier au président-rapporteur Florent Boudié qui a fait un travail remarquable», s’est félicitée la ministre de l’Aménagement du territoire François Gatel dans l’Hémicycle.

«L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi constitutionnelle sur le statut de la Corse. La promesse que nous avions faite à la jeunesse corse en 2022 a été tenue, force est restée à la démocratie et au débat parlementaire», a assuré de son côté le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, sur X.

Le texte gouvernemental prévoit notamment d'accorder à l'Ile de beauté des pouvoirs réglementaires et législatifs pour répondre à certains problèmes au nom des spécificités de l'île, dans des conditions qui devront être encadrées par une seconde loi, si la réforme constitutionnelle est validée par les 3/5e des parlementaires réunis en Congrès à Versailles.

Pour adopter définitivement ce texte, les deux chambres devront d’abord se mettre d’accord avant de réunir la majorité, à savoir trois cinquièmes des députés et sénateurs, d’un Congrès organisé à Versailles en octobre prochain. Cela avait notamment été le cas il y a quelques années pour inscrire le droit à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) dans la Constitution.

Sur le même sujet Changement climatique : en Corse, des vignerons se réinventent en cultivant la canne à sucre Lire

Ce texte en faveur d’une plus grande autonomie de l'Ile de beauté a néanmoins peu de chance d’aboutir en raison de l’hostilité de la majorité sénatoriale à propos d’une telle réforme. Or, ils devront être une majorité à soutenir ce texte en octobre prochain afin de pouvoir l’intégrer à la Constitution.

PolitiqueCorseAssemblée nationale

À suivre aussi

Meurtre de Lyhanna : «Nous souhaitons lutter contre tous les crimes qui touchent les enfants», martèle Gérald Darmanin
Détérioration de la Justice, «immigration négative», opposition à Bruno Retailleau… Ce qu’il faut retenir de l’interview d’Éric Zemmour
«Nous ne sommes plus en République», martèle Éric Zemmour

Ailleurs sur le web

Dernières actualités