L'historien et résistant Marc Bloch est entré au Panthéon ce mardi

L'historien Marc Bloch, soldat et résistant assassiné par la Gestapo, est entré ce mardi au Panthéon après une cérémonie rendant hommage à «l'homme des Lumières» et au «penseur du siècle».

Pour la sixième panthéonisation sous Emmanuel Macron, Marc Bloch, historien résistant, est entré ce mardi au temple des «Grands hommes» de la République. «C'est un homme qui a pensé le passé pour agir au présent. Il n’avait pas une conception figée de l'Histoire, elle devait servir l’action au temps présent», a expliqué l'Elysée pour justifier son entrée au Panthéon.

Les cercueils de l'historien et résistant Marc Bloch, assassiné par les nazis le 16 juin 1944, et de son épouse Simonne ont franchi mardi soir vers 21h les portes du Panthéon, temple des «Grands hommes» de la République, sous les applaudissements nourris du public.

EN DIRECT | Marc Bloch entre au Panthéon. https://t.co/phd9NxjuJc — Élysée (@Elysee) June 23, 2026

Emmanuel Macron a ainsi signé la sixième panthéonisation de ses deux quinquennats, après celles de Simone Veil, l'écrivain Maurice Genevoix, Joséphine Baker, le résistant Missak Manouchian et Robert Badinter.

Cette cérémonie a été précédée d'une veillée nocturne ce lundi à l'Ecole nationale supérieure, rue d'Ulm, où Marc Bloch avait étudié entre 1904 et 1908. A la nuit tombée, un portrait géant du résistant s'est animé en différents tableaux entre les colonnes du Panthéon, accompagné d'un récit de sa vie, avant le discours présidentiel d'une vingtaine de minutes.

Des «enseignements qui nous obligent», selon Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a honoré mardi Marc Bloch, dont «les enseignements nous obligent encore», fustigeant dans les pas de l'historien résistant «l’esprit de défaite», «poison lent de notre vie publique et qu’il faut combattre inlassablement».

Se référant à l'ouvrage phare de Marc Bloch, L'Etrange défaite, le chef de l'Etat a fustigé «ces Français d’influence et de pouvoir» qui «doutaient de la France, la voyaient déjà décadente, au fond n’y croyaient plus».

«Ce sont toujours les premiers à sacrifier la France aux intérêts de puissances hostiles. Les premiers à la renier. Les premiers à la trahir. Ainsi persiste, encore et toujours, cet esprit de défaite, indissociable de l’esprit de Vichy, poison lent de notre vie publique et qu’il faut combattre inlassablement», a insisté Emmanuel Macron lors de la cérémonie d'entrée au Panthéon de Marc Bloch et de son épouse Simonne.

Les cercueils ne contiennent pas les corps

Les cercueils ne contiennent pas les corps, les descendants ayant souhaité que celui de l'historien continue de reposer dans un village de la Creuse. Celui de Simonne, morte à Lyon sous un faux nom en juillet 1944, n'a pas été retrouvé.

Ils renferment des objets symboliques, médailles, fougères symbolisant la maison familiale creusoise du hameau des Fougères, le testament spirituel de Marc Bloch en 1941, des photos et des lettres de son épouse à ses enfants, a précisé à l'AFP Suzette Bloch, petite-fille de l'historien.

Si le protocole républicain impose que les chefs de groupes parlementaires soient invités, Marine Le Pen n'est finalement pas venue, comme ce fut le cas pour Robert Badinter. «On a bien entendu que la famille ne voulait pas», avait déclaré l'entourage de la députée du Rassemblement national.