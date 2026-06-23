Pluie-inondation : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Deux départements ont été placé en vigilance jaune par Météo-France pour un risque de «pluie-inondation», ce mercredi 24 juin.

Une vigilance particulière dans le sud-est du territoire. Les prévisionnistes de Météo-France ont placé deux départements en vigilance jaune pour un risque de «pluie-inondation» pour la journée de ce mercredi 24 juin.

Météo-France

Les départements concernés sont les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes. Cette vigilance devrait se terminer aux alentours de 20h.

«Dès la mi-journée des nuages se développent sur les Alpes du Sud frontalières, ainsi que sur la montagne corse, et des orages éclatent, ils peuvent s'accompagner de pluies intenses localement. Assez vite, les averses orageuses s'étendent à une bonne partie de la PACA et le sud-est de Rhône-Alpes, avant de gagner le sud du Massif central. Des développements orageux se font aussi sur les sommets des Pyrénées», a indiqué Météo-France dans son dernier bulletin.

«Des Pays de la Loire et le nord de la Nouvelle Aquitaine jusqu'au bassin parisien, là aussi le ciel se charge de nuages menaçants et des orages isolés sont possibles. Côté températures, la nuit prochaine s'annonce encore difficile, les minimales restent très élevées, souvent comprises entre 20 et 25 degrés, sauf dans le Nord-Est où il fait parfois 17 à 20 degrés», ont encore prévu les prévisionnistes de l’institut météorologique de référence.

A noter que Météo-France a également placé 58 départements en vigilance rouge canicule pour ce mercredi. Retrouvez toutes les dernières informations ici.