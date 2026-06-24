800 ingénieurs vont quitter Renault d'ici fin 2027, annonce le constructeur automobile

Ce mercredi, le constructeur français Renault a annoncé un plan de départs volontaires en France de 800 ingénieurs d'ici fin 2027 dans le cadre d'un plan de réorganisation de son pôle ingénierie destiné à faire face à la concurrence chinoise.

Renault a annoncé ce mercredi 24 juin 2026 un plan de départs volontaires en France concernant 800 ingénieurs d'ici fin 2027, principalement dans la région Île-de-France. L'objectif du constructeur automobile français, qui va recruter parallèlement en CDI entre 150 et 200 nouveaux ingénieurs avec des compétences spécifiques, est de réorganiser son pôle ingénierie afin de faire face à la concurrence chinoise.

Le plan, dévoilé aux partenaires sociaux dans la journée, prévoit de «simplifier» l'organisation et de moins fragmenter les fonctions pour accroître «la vitesse d'exécution», a expliqué le responsable mondial des technologies (CTO) du groupe, Philippe Brunet, mais aussi à revoir les compétences de ses employés.

La CGT dénonce une «logique de rentabilité»

Ainsi, un plan de formation de 200.000 heures, la reconversion de 500 personnes et les recrutements de 150 à 200 ingénieurs pour le software, l'intelligence artificielle embarquée ou encore l'électrification sont prévus. «Les constructeurs chinois sont en train d’augmenter significativement leurs parts de marché en Europe : c'était moins de 3% en 2024, c'est 8,8% à la fin du mois de mai», a insisté Philippe Brunet.

Et d'ajouter : «Ces parts de marché s'expliquent par des produits avec des contenus technologiques significatifs et des coûts aussi très compétitifs (…) Nous, on doit être capables d'être compétitifs par rapport à cela.»

Le temps de charge des véhicules électriques, l’intégration de l'intelligence artificielle à la voiture sont des enjeux importants pour le constructeur français, estimant qu'une demande finira par arriver de la part de la clientèle en Europe et que ces solutions doivent venir du vieux continent.

«Notre souhait est d’avoir nos produits avec nos technologies conçues par notre ingénierie. C’est un choix courageux, mais mon devoir est en retour d'offrir à l’entreprise une compétitivité sur ces technologies et la performance économique associée», a-t-il encore expliqué.

De son côté, la CGT a dénoncé une «logique de rentabilité», après un recul de 20% des effectifs de l'Ingénierie France entre 2018 et 2025, et appelé «les salariés à s’opposer à cette politique de casse sociale», notamment avec un rassemblement prévu jeudi matin devant le technocentre de Renault à Guyancourt (Yvelines).

Le groupe compte actuellement 11.000 ingénieurs dans le monde, dont la moitié en France, sur un effectif total mondial de 100.000 personnes.