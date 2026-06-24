Affaire Lyhanna : après la suspension d’un substitut du parquet d'Auch, Gérald Darmanin pris pour cible par des centaines de magistrats dans une boucle Whatsapp

Au lendemain de la suspension d'un substitut du parquet d'Auch en charge de l'enquête sur le meurtre de Lyhanna, des centaines de magistrats se sont indignés de la nouvelle, ciblant le ministre de la Justice Gérald Darmanin, dans une boucle Whatsapp.

Un bras de fer entre la magistrature et le Garde des Sceaux. Plusieurs centaines de magistrats ont rejoint une boucle Whatsapp pour dénoncer la suspension, prononcée par le ministère de la Justice, d’un substitut du parquet d'Auch en charge de l’enquête du meurtre de Lyhanna, selon une source Europe 1 confirmée par le service police-justice de CNEWS.

Ces derniers ont ainsi vivement critiqué le Garde des Sceaux pour le retrait de ce magistrat et ont proposé diverses méthodes d’action pour protester contre cette décision et contre les conclusions du rapport administratif dressé par le garde des Sceaux.

Parmi les pistes évoquées, certains juges ont proposé de saturer de courriers le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) ou encore de «bloquer la boîte mail du cabinet du garde des Sceaux».

Une proposition de retrait immédiat des «habilitations mineurs»

A la suite de l’affaire Lyhanna, Gérald Darmanin avait pressé les magistrats d’accélérer le traitement des 70.000 procédures impliquant des mineurs, fixant ainsi une date limite de traitement au 14 juillet. Or, les professionnels de la magistrature ont fustigé ces annonces, arguant d’un problème systémique en raison de moyens insuffisants accordés par l’État.

Les magistrats ont notamment pointé du doigt leur charge de travail, le calendrier des audiences, les congés programmés, le manque de moyens humains mis à leur disposition ou encore la pression accrue sur leurs épaules.

Dans ce bras de fer lancé entre la magistrature et le ministère de la Justice, plusieurs professionnels ont ainsi proposé dans la boucle Whatsapp un retrait massif et immédiat des «habilitations mineurs» pour les magistrats spécialisés.

une «journée morte» prévue le 29 juin

D’après plusieurs sources judiciaires concordantes, «une tribune signée par de nombreux magistrats est en cours de finalisation et devrait être publiée dans la presse prochainement».

Plusieurs magistrats ont également relayé un appel à une «journée morte» ce lundi 29 juin prochain, ouvrant cette manifestation aux avocats.

A noter que les centaines de magistrats impliqués dans cette boucle Whatsapp encourent des sanctions pour être sortis de leur devoir.