«Bâtissons Ensemble» : Elisabeth Borne réunit une partie du centre pour le premier rassemblement de son mouvement

Après avoir quitté la direction du parti présidentiel Renaissance, Elisabeth Borne organise le premier rassemblement de son mouvement «Bâtissons Ensemble», ce mardi à Paris. D’anciennes figures de la Macronie et des cadres du centre se retrouveront autour de l’ancienne Première ministre.

«Je ne m’y retrouve plus». Le 6 mai dernier, dans un entretien à Paris Match, Elisabeth Borne annonçait quitter la direction de Renaissance en raison de désaccords avec la ligne portée par le parti présidentiel, dirigé par Gabriel Attal.

Souhaitant peser dans le débat politique, l’ancienne Première ministre a par la suite lancé son mouvement, baptisé «Bâtissons Ensemble». Un espace qui a «vocation à être un espace ouvert, qui rassemblement, au-delà des partis, anime des débats dans les territoires et permet de faire émerger des réponses concrètes aux problèmes des Français», a ajouté celle qui est désormais redevenue députée du Calvados, après un passage au ministère de l’Éducation nationale.

La formation politique d’Elisabeth Borne organise ainsi ce mercredi son premier rassemblement, à Paris.

Nos intervenants pour notre premier rassemblement.



Rendez-vous le 24 juin prochain !



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Un large panel de cadres politiques

A l’occasion de cet événement de nombreuses figures de la Macronie seront présents. Des anciens ministres tels qu’Agnès Buzyn (Santé), Eric Dupond-Moretti (Justice), Nicole Belloubet (Justice) ou encore Astrid Panosyan-Bouvet (Travail) interviendront.

D’autres responsables politiques du bloc central participeront également à cette séquence. C’est le cas notamment de François Bayrou, président du MoDem, Marc Fesneau, président du groupe MoDem à l’Assemblée nationale, Agnès Firmin-Le Bodo, ancienne ministre et membre d’Horizons, Hervé Marseille, président de l’Union des démocrates et indépendants (UDI), Thierry Beaudet, ancien président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) ou encore Guillaume Lacroix, président du Parti Radical de gauche.

Pourtant membre de La Convention, le mouvement de Bernard Cazeneuve, classé à gauche, Guillaume Lacroix, a accepté l’invitation d’Elisabeth Borne. Contacté par CNEWS, celui-ci s’est dit «convaincu que seule une candidature venue de la gauche républicaine peut permettre de faire échec aux extrêmes en 2027». Le patron du PRG plaide également pour «une gauche républicaine capable de discuter avec le centre».

«Ni LFI, ni RN»

Absente du meeting de Gabriel Attal le 30 mai dernier, en raison de désaccords, Elisabeth Borne n’a cessé ces dernières semaines de regretter la multiplication des candidatures au sein du bloc central. Un scénario qui conduirait à un second tour entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ou Jordan Bardella.

«Pour moi, ce sera ni pour l’un, ni pour l’autre», a-t-elle tranché le 10 juin dernier lors d’un échange avec l’Association des journalistes parlementaires. «J’espère que chacun parmi les candidats déclarés a en tête la responsabilité qu’il aurait si nous arrivons à un second tour entre LFI et le RN», a-t-elle ajouté.

Le 26 mai dernier, dans un entretien accordé à nos confrères de Franceinfo, la députée du Calvados avait par ailleurs regretté «des aventures individuelles» et l’absence d’un rassemblement «ne serait-ce que pour faire au moins le bilan de ce qui a été fait ces dernières années».