Bientôt des frais d'inscription multipliés par 5 pour accéder aux licences et masters des universités ?

Remis au gouvernement ce mercredi, un rapport a alerté sur le financement des universités d'ici à 2030 et a évoqué une hausse des frais d'inscription en licence et en master. Une piste accueillie avec parcimonie par l'exécutif, qui a assuré ne pas vouloir augmenter ces droits pour le moment.

Un coût supplémentaire pour les étudiants ? D'ici à 2030, le modèle de financement des universités «ne sera plus soutenable» selon un rapport de 117 pages remis au gouvernement ce mercredi 24 juin 2026. Plusieurs pistes afin d'éviter «l'appauvrissement» des établissements, telles que la multiplication par cinq des frais d'inscription pour les étudiants français, ont été suggérées.

Le montant des droits en licence et en master représente actuellement «1,9% du coût estimé des formations dispensées», a rappelé le rapport signé par Gilles Roussel, ex-président de l'université Gustave Eiffel, et Jérôme Fournel, inspecteur général des finances et ex-directeur de cabinet de l'ancien Premier ministre Michel Barnier.

Un déficit de près de 2 milliards d'euros EN 2030

«Une hausse modérée (des droits d'inscription) pour atteindre globalement 10% des ressources universitaires pourrait utilement contribuer à la soutenabilité financière des universités (...) sans remettre en question l'égal accès à l'enseignement supérieur», a présenté le rapport.

Ainsi, un étudiant français devrait débourser en amont de son année de licence 900 euros, contre 178 aujourd'hui, tandis qu'un étudiant en master devrait régler 1.300 euros de frais d'inscription pour une année, alors que le montant actuel est de 254 euros.

Un système qui permettrait d'exonérer les étudiants aux revenus les plus modestes via «une refondation du système de bourses». Si le modèle reste en l'état, le gouvernement devra faire face «à un risque majeur d'appauvrissement (...) d'un nombre croissant d'universités».

«Le décrochage entre le rythme d'augmentation des dépenses et la stagnation des recettes pourrait conduire à une dégradation (...) jusqu'à atteindre un déficit d'environ 2 milliards d'euros en 2030», a alerté le rapport.

Entre 2018 et 2025, les moyens octroyés à l'université ont «augmenté de 26%, soit plus de 3 milliards d'euros de hausse en euros courants», quand le nombre d'étudiants a augmenté de 3%.

une piste écartée par le gouvernement

En aval de la publication du rapport, les réactions s'enchaînent. L'Unef (Union nationale des étudiants de France) a estimé que l'augmentation des frais est «totalement en dehors de la réalité des étudiants et de leur précarité» et que le rapport «confirme l'objectif d'Emmanuel Macron», de «faire de l'accès à l'enseignement supérieur un privilège fondé sur l'argent et la nationalité».

Les droits d'inscription de la majorité des étudiants étrangers hors communautaires vont augmenter à partir de septembre, selon un décret publié en mai dernier. Mais si les critiques vers Emmanuel Macron fusent, le gouvernement a pourtant tenu à rassurer les étudiants et futurs étudiants français.

«Le gouvernement n'a pas pour projet d'augmenter les droits d'inscription à l'université. Je l'ai dit à de nombreuses reprises, je le répète et je le redirai encore s'il le faut», a insisté sur X le ministre de l'Enseignement supérieur Philippe Baptiste, pour qui ce sujet doit être débattu pendant la campagne présidentielle.

Le gouvernement n’a pas pour projet d’augmenter les droits d’inscription à l’université.

Je l’ai dit à de nombreuses reprises, je le répète et je le redirai encore s’il le faut. https://t.co/BCSYJQWg2x — Philippe Baptiste (@PhBaptiste) June 24, 2026

D'autres solutions, comme la diversification des ressources des universités ou le développement des cursus payants, ont été aussi proposées par Gilles Roussel et Jérôme Fournel.