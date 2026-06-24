Canicule : avec 30 °C de moyenne, ce mercredi a été la journée la plus chaude jamais enregistrée en France

La France a connu ce mercredi la plus forte chaleur jamais enregistrée dans le pays. L'indicateur thermique national, moyenne de températures diurnes et nocturnes dans 30 stations de référence, a atteint 30°C, selon les données de Météo-France.

Un record battu en 24 heures. Après la journée de mardi, la France a connu une nouvelle fois ce mercredi la plus forte chaleur jamais enregistrée dans le pays, une canicule exceptionnelle dans son intensité et sa durée qui entraîne des décès par noyade et perturbe la vie quotidienne.

En effet, ce mardi, l'indicateur thermique national, moyenne de températures diurnes et nocturnes dans 30 stations de référence, avait atteint 29,8 °C, battant ainsi les précédents records du 25 juillet 2019 et du 5 août 2003 (29,4 °C).

Mais ce mercredi, en l'espace de 24 heures seulement, le record a de nouveau été battu puisque l'indicateur thermique national est monté jusqu'à 30 °C.

90% des Français exposés à la chaleur extrême mercredi

Ce mercredi, 58 départements, soit 44 millions d'habitants, avaient été placés en vigilance rouge par Météo-France. En ajoutant les 31 départements classés en vigilance orange, plus de 90% de la population française a ainsi été exposée à des chaleurs extrêmes.

Une situation qui ne s'améliorera pas les prochains jours puisque pour le journée de jeudi 25 juin, 72 départements seront désormais concernés par le niveau d'alerte maximal de Météo-France, soit plus de 51 millions d'habitants impactés.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a par ailleurs dû activer le plan Orsan, au niveau 2 sur 4, ce qui permet notamment «de mobiliser les personnels nécessaires au fonctionnement de l'hôpital».

La canicule qui frappe la France et une partie de l'Europe depuis plusieurs jours est «fortement aggravée par le changement climatique d'origine humaine», sans lequel les températures subies actuellement auraient été 2 à 4 °C plus fraîches, selon une étude scientifique publiée cette semaine.

40 morts par noyade depuis le 18 juin

Elle a provoqué «40 morts» par noyade depuis le 18 juin, «essentiellement des jeunes», avait déploré mardi le chef du gouvernement qui présidait une nouvelle cellule interministérielle de crise.

Autre conséquence de cette chaleur hors normes, la centrale nucléaire de Golfech, dans le Tarn-et-Garonne, a été mise à l'arrêt lundi soir car les eaux de la Garonne, qui refroidissent l'installation, devaient atteindre la limite autorisée de 28 °C.

A Bordeaux, environ 3.000 foyers sont touchés par des coupures électriques en raison des températures qui mettent les câbles à l'épreuve, selon Enedis.

1.800 établissements scolaires fermés

De «nombreux» records absolus de température ont une nouvelle fois été battus dans des villes de l'Ouest du pays avec 43,3°C à Cazaux (Gironde), 42,2°C à Niort (Deux-Sèvres), 42,1°C à Bordeaux (Gironde) ou 41,3°C à Rennes (Ille-et-Vilaine).

De nombreux travailleurs souffrent. Les chantiers doivent désormais être arrêtés à la mi-journée, notamment en Haute-Garonne, dans le Puy-de-Dôme et plusieurs départements franciliens, après des arrêtés préfectoraux. A Mulhouse, la CGT de l'usine Stellantis a déposé un préavis de grève de mardi à dimanche pour dénoncer les conditions de travail des salariés exposés à la chaleur.

L'épisode perturbe fortement la vie scolaire avec plus de 8.000 écoles, collèges et lycées touchés par la canicule, dont environ 1.800 sont fermés, selon les derniers chiffres du gouvernement.

Les Bouches-du-Rhône en danger élevé de feu de forêt

Cette canicule, après une première en mai, est «similaire à celle d'août 2003» qui avait fait près de 15.000 morts en France, selon Météo-France. La chaleur a tué quelque 5.700 personnes en France en 2025 après 3.700 l'année précédente, selon des estimations de l'agence Santé publique France. Les trois quarts des décès concernent des plus de 75 ans.

La canicule favorise aussi les départs de feu, comme dans les Bouches-du-Rhône, en danger élevé de feu de forêt, où les pompiers sont en alerte. «Il va falloir surveiller les prochains coups de vent, de mistral, de brise soutenue», a déclaré leur chef, Jean-Luc Beccari.

L'état des nappes phréatiques est jugé «préoccupant», selon le ministre délégué à la Transition écologique Mathieu Lefèvre. «On a 73 départements qui font l'objet d'interdictions partielles ou totales (d'accès à l’eau, ndlr) contre 40 l'an passé à date».