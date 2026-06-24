Une dizaine de communes et près de 12.000 habitants du Val-d'Oise sont touchés depuis mardi soir par des restrictions d'eau, en raison d'une trop forte hausse de la consommation, conséquence de la canicule, a-t-on appris mercredi de sources concordantes.
Ces restrictions concernent "11.400 personnes sur 9 communes: Magny-en-Vexin, Arthies, Gandancourt (commune d'Avernes), Banthelu, Charmont, Cléry-en-Vexin, Guiry-en-Vexin, Maudétour-en-Vexin, Wy-dit-Joli-Village", a indiqué le géant de l'eau Veolia, qui a procédé à une "distribution massive de bouteilles d'eau auprès des habitants concernés, en substitution des usages alimentaires et de boisson".
En fonction de l'évolution des températures, des ralentissements et des suppressions de trains sont à nouveau possibles dans les transports franciliens, et les voyageurs sont appelés à consulter l'état du trafic avant de se déplacer.
Concernant la journée de demain, IDF Mobilités a publié un communiqué à propos des mesures prises dans les transports pour la journée de jeudi. Dans le métro, une vigilance sera portée sur les lignes 5, 6, 8 et 13. Le trafic sera normal dans le tramway, avec une vigilance sur les lignes T1, T2, T5 et T6.
Dans le RER A et B (à partir de Gare du Nord vers le sud), le trafic sera normal, avec une surveillance de la température du rail dans la journée et, en fonction, quelques ralentissements de trains les vitesses des RER pourront être réduites avec des conséquences sur l'offre. Pour le RER B (à partir de Gare du Nord vers le nord) C, D, E : 9 trains sur 10 circuleront en moyenne. Quelques suppressions supplémentaires de trains seront possibles au cours de la journée.
Pour les trains H, J, K, L, N, P, R, U et V : 9 trains sur 10 circuleront en moyenne. Quelques suppressions supplémentaires de trains seront possibles au cours de la journée.
La vague de chaleur qui touche la France métropolitaine depuis le 17 juin a fait monter les températures à 40°C ou au-delà dans plus de 50 départements, principalement dans l'ouest et le sud du pays, selon l'analyse par l'AFP des données de Météo-France jusqu'au 23 juin.
Sur un millier de stations météorologiques actives actuellement et installées avant la canicule de l'été 2003, 278 dans 54 départements ont enregistré des températures de 40°C ou plus. Mardi 23 juin, deuxième jour le plus chaud enregistré en France depuis le début des mesures en 1947, 254 stations ont atteint ces niveaux de chaleur.
La France a connu mercredi sa journée la plus chaude jamais enregistrée, effaçant le record qui avait été atteint mardi, indique Météo-France.
L'indicateur thermique national, moyenne de températures diurnes et nocturnes dans 30 stations de référence, a atteint 30°C, selon des données provisoires établies mercredi à 17H00 par l'établissement public.
La canicule que subit la France depuis une semaine devrait durer ce week-end sur une grande partie du pays, avec des températures attendues autour de 40°C à 42°C, a annoncé mercredi Météo-France.
"A partir de jeudi soir, une baisse des températures s'annonce par la façade atlantique (...). Mais cet air moins chaud à l'ouest a du mal à gagner l'ensemble du pays et les conditions caniculaires se maintiendront sur une grande partie du territoire ce week-end, avec des maximales autour de 40°C à 42°C", a déclaré Benoît Thomé, directeur des relations institutionnelles chez Météo-France lors d'un point presse.
Deux départements - la Haute-Garonne et les Deux-Sèvres - basculent "pour la première fois de la saison" sur un "niveau de danger très élevé" pour les feux de forêts, a annoncé mercredi Météo-France.
"Les prévisions de la semaine prochaine indiquent des valeurs de vent qui pourraient encore accentuer ce risque" donc c'est "à surveiller", a indiqué Benoit Thomé, directeur des relations institutionnelles chez Météo-France lors d'un point presse.
Avec 35,7°C enregistrés mercredi à Charlwood, dans le sud de l'Angleterre, le Royaume-Uni a battu son record de chaleur pour un mois de juin, a indiqué l'agence nationale de météorologie. Le précédent record était de 35,6°C, observés le 28 juin 1976 à Southampton (sud) et avant cela le 29 juin 1957 à Londres. Ce nouveau record intervient alors qu'une alerte rouge a été émise par le Met Office sur une grande partie du sud du pays pour les journées de mercredi et jeudi.
Environ 38.500 foyers restent privés d'électricité mercredi après-midi dans le Finistère, et 1.000 autres dans le Vaucluse, après des incidents sur les infrastructures provoqués par les fortes chaleurs, selon des bilans actualisés.
Près de 120.000 foyers ont été touchés dans le Finistère au plus fort de la crise mardi soir, et il en restait encore 68.000 mercredi matin, selon le ministère de l'Energie. Ce département est l'un des 58 en France placés mercredi en vigilance rouge canicule.
Sébastien Lecornu a averti mercredi ses ministres qu'ils pourraient avoir à se priver de vacances notamment si la canicule était amenée à se prolonger, a rapporté l'entourage du Premier ministre. Et les congés, s'ils sont maintenus, devront dans la mesure du possible être pris en France, a-t-on précisé de même source.
Quelque 51,1 millions de personnes habitent dans les 72 départements placés en vigilance rouge canicule jeudi, selon un décompte de l'AFP à partir des estimations de population et du dernier bulletin de Météo-France, soit plus des trois quarts de la population de l'Hexagone.
Au total, en France, la vigilance orange ou rouge concerne 63,5 millions de personnes dans 89 départements, soit plus de 95% de la population métropolitaine. Dans les départements en vigilance rouge jeudi, 5,6 millions de personnes ont 75 ans ou plus, selon les données de l'Insee au 1er janvier 2026.
Soixante-douze départements seront placés en vigilance rouge pour canicule à partir de jeudi midi, a annoncé mercredi Météo-France. Dix-sept autres départements seront encore en vigilance orange canicule jeudi, selon le bulletin de Météo-France actualisé publié à 16H00.
La vigilance rouge est étendue à 14 départements du nord-est de la France. A partir de jeudi 22H00, 11 départements de l'ouest et du sud-ouest repasseront en vigilance orange. Mercredi, la vigilance rouge concernait 58 départements et la vigilance orange 31 autres.
Les températures sont "exceptionnellement élevées, de jour comme de nuit, sur les nombreux départements en vigilance rouge", précise l'institut météorologique. La France a battu mardi son record de température maximale moyenne, datant de 2003, a annoncé mercredi Météo-France. L'indicateur thermique national des températures maximales, qui correspond à la moyenne des températures les plus élevées relevées sur 30 stations de référence, a atteint 38,2°C mardi, dépassant le précédent record du 5 août 2003 (37,7°C).
Les journées de lundi et mardi ont été les plus chaudes enregistrées en Espagne depuis 1950, a annoncé mercredi l'Agence météorologique nationale (Aemet), en pleine vague de chaleur qui touche l'Europe. La température moyenne sur la journée a atteint 28,17°C mardi, après 28,08°C enregistrés lundi, selon des données publiées par l'Aemet.
L'épisode de canicule «étendu et très intense» que vit la France a entraîné un pic inédit, «rarement voire jamais observé», de recours aux soins d'urgence en début de semaine, pour des personnes de tout âge, notamment des jeunes, âgés «de 15 à 44 ans», a annoncé ce mercredi l'agence sanitaire nationale.
Ainsi, le nombre de passages aux urgences, notamment pour des coups de chaleur, a été multiplié par trois et celui des consultations SOS médecins par quatre en France hexagonale entre le 21, jour de la Fête de la Musique, et le 22 juin, a précisé ce bilan hebdomadaire publié par Santé publique France.
Des premiers orages sont attendus dans l'après-midi dans la région Centre-Val de Loire et en Nouvelle-Aquitaine, indique Météo-France.
Le système électrique français "n'anticipe pas de tension" liée à la canicule, malgré l'incident sur un transformateur dans le Finistère et les baisses de production de certaines centrales d'EDF, a assuré mercredi la ministre déléguée à l'Energie Maud Bregeon.
"Nous n'anticipons pas de tensions majeures, de même que nous n'anticipons pas de tension sur l'équilibre offre-demande", a affirmé Maud Bregeon sur BFMTV.
"Nous sommes toujours exportateurs nets" d'électricité, a-t-elle indiqué.
Le chef de l'Organisation mondiale de la santé a appelé mercredi les pays à faire des investissements dans des systèmes de santé résilients "une priorité" afin de mieux faire face aux vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et intenses.
"La vague de chaleur qui frappe l'Europe entraîne la fermeture d'écoles et met la santé de la population en danger", a alerté le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sur X.
"Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre davantage. Les dirigeants doivent donner la priorité aux investissements dans des systèmes de santé résilients face au changement climatique, tout en accélérant l'action climatique (#ClimateAction) et en atténuant les facteurs à l'origine de la crise climatique", a-t-il affirmé.
Au moins 94 millions d'habitants en Europe devraient connaître des températures supérieures à 35°C à un moment de la journée mercredi, selon les calculs de l'AFP, dont la majorité en France et en Espagne.
Au total, les températures maximales devraient dépasser 30°C pour plus de 350 millions d'habitants en Europe (hors Turquie), soit près des deux tiers. Cette analyse à partir des prévisions du service météorologique allemand et des projections de population en 2025 du Joint Research Center, rejoint les chiffres de l'ONG autrichienne Klimadashboard.
Face à la canicule, le site du Mont Saint-Michel a indiqué adapter son fonctionnement. "En raison des conditions climatiques actuelles et du placement du département de la Manche en vigilance rouge canicule, des mesures exceptionnelles sont mises en œuvre par l’Établissement public national du Mont Saint-Michel afin de garantir la sécurité de tous", indique la préfecture de la Manche sur X.
L'abbaye du Mont Saint-Michel sera fermée cette après-midi et jeudi après-midi à compter de 13h. Les traversée de la baie sont également interdites l'après-midi. Des points d'eau sont installés dans le village et l'abbaye pour s'hydrater. Et "un dispositif prévisionnel de secours (DPS) est déployé avec le concours des associations agréées de sécurité civile (Protection civile de la Manche et Croix rouge française de la Manche) pour assurer une prise en charge rapide en cas de besoin".
🌡️ Canicule : le Mont Saint-Michel adapte son fonctionnement pour protéger les visiteurs
En raison des conditions climatiques actuelles et du placement du département de la Manche en vigilance rouge canicule, des mesures exceptionnelles sont mises en œuvre par l’Établissement… pic.twitter.com/Jpy440eLmh
— Préfet de la Manche 🇫🇷 (@Prefecture50) June 24, 2026
Le gouvernement est "favorable à la climatisation partout où c'est nécessaire", notamment dans les écoles, a assuré la ministre déléguée à l’Energie Maud Bregeon alors que la canicule en France a contraint à la fermeture de centaines d’écoles en raison de la chaleur.
"Nous sommes favorables à la climatisation partout où c'est nécessaire", a affirmé la ministre et porte-parole du gouvernement sur BFMTV. "Il faut qu'on accompagne, y compris pour la climatisation, là où c'est impérativement nécessaire, les écoles", a-t-elle ajouté, disant exprimer "la position du gouvernement sur la climatisation".
"Ce ne sera pas suffisant parce que les 68 millions de Français n'auront pas demain accès à la climatisation notamment parce que ça coûte cher, notamment parce que ça prend du temps", a-t-elle souligné.
La France a battu mardi son record de température maximale moyenne de 2003, annoce Météo-France.
Les épreuves du brevet démarreront bien vendredi, malgré l'exceptionnel épisode de canicule en cours, a annoncé mercredi le ministre de l'Education nationale, Edouard Geffray, prévoyant toutefois des "aménagements" comme des pauses.
L'épreuve de français qui lancera vendredi le brevet des collèges "est maintenue, puisqu'elle est le matin", a déclaré M. Geffray à la presse, précisant par ailleurs qu'environ 10.000 candidats au bac sur 130.000 avaient vu leurs épreuves orales décalées cette semaine.
«Un peu plus de 6000 écoles» sont fermées ou aménagées, annonce le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray.
Mardi 23 juin, plusieurs personnes sont décédés après des noyades. Un enfant de 6 ans à Bègles (Gironde), qui était sur une plage aménagée non surveillée avec ses parents, a perdu la vie. De même qu'un adolescent de 17 ans, à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), qui a coulé à pic, dans une zone de baignade interdite de la Marne.
La gendarmerie fait état de deux autres noyades. L'une à Arzon (Morbihan), avec une femme de 83 ans qui s'est noyée après un malaise. À Annecy, un jeune de 24 ans s'est, lui, noyé après avoir sauté dans le lac depuis une embarcation. Des recherches étaient en cours, hier, dans ce même lac pour retrouver un autre homme, disparu lui aussi après avoir plongé dans l'eau. Le corps n'a pas été retrouvé à ce stade.
Avec la canicule, les conditions de travail sont détériorées et la productivité est en baisse. Pour le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, "la bonne idée, ce n’est pas de fixer une température maximale de travail, c’est d’avoir des mesures adaptées", a-t-il soutenu sur RLT. "C’est ce qu’on fait avec ce système jaune, rouge, orange, avec les préfets qui peuvent prendre des arrêtés pour, justement, suspendre les chantiers entre 13 heures et 21 heures. Ce sont des mesures concrètes d’adaptation."
"Il faut concilier la protection des salariés avec la capacité pour que le pays puisse fonctionner. On ne va pas mettre le pays à l’arrêt parce qu’il fait 30 °C, ça ne marche pas".
🎙️ "On ne va pas mettre le pays à l'arrêt" : le ministre du Travail rejette sur RTL l'idée d'imposer une température maximale
Les explications du ministre du Travail @JPFarandou, invité du 7h40 au micro de @ThomasSotto sur #RTLpic.twitter.com/sc5566LS4J
— RTL France (@RTLFrance) June 24, 2026
La ministre de la Transition écologique, Monique Barbut, alerte sur le risque d'une nouvelle vague de chaleur en juillet.
"On sait que la semaine prochaine, normalement, on devrait connaître une pause relative. Mais effectivement Météo-France nous indique qu’il y a de fortes probabilités pour qu’à partir de la semaine d’après nous revenions à des chaleurs extrêmes qui pourraient effectivement nous amener jusqu’au 14 juillet", a-t-elle indiqué sur France Inter.
Une canicule jusqu’à la mi-juillet ? Monique Barbut, ministre de la Transition écologique, annonce qu’après une petite pause la semaine prochaine, il y a une forte probabilité que nous connaissions de nouveau des chaleurs extrêmes jusqu’au 14 juillet.
Monique Barbut était au… pic.twitter.com/KxgUsopty8
— France Inter (@franceinter) June 24, 2026
La canicule qui sévit en France est d'une rare intensité. Les fortes températures devraient durer encore quelques jours.
"Jeudi sera encore une journée suffocante, avec des valeurs toujours aussi élevées sur une grande partie du pays", a annoncé Météo-France.
58 départements sont maintenus par Météo-France en vigilance rouge canicule pour la journée de ce jeudi 25 juin.
"Le musée du Louvre procèdera exceptionnellement à une fermeture anticipée de ses portes à 16h du mercredi 24 juin et au samedi 27 juin 2026 (dernier accès à 14h)", a indiqué le musée parisien. Le Louvre indique également que "les visiteurs et les groupes ayant réservé un billet pour ces journées après 14 heures seront automatiquement remboursés".
La préfecture du Finistère annonce des coupures d’électricité dans le sud du Finistère à la suite d’un incident sur un transformateur RTE.
"À cette heure, la coupure de courant se poursuit : environ 68 000 foyers sont encore privés d’électricité dans le sud-ouest du département. Pour des raisons techniques, RTE ne pourra pas raccorder les foyers concernés dans le courant de la journée ; les raccordements interviendront, au plus tôt, le 24 juin en fin de journée", indique la préfecture.
Environ 97 hectares de forêt ont brûlé mardi dans le Maine-et-Loire, un département en vigilance rouge "canicule", et les pompiers luttaient encore contre l'incendie dans la nuit de mercredi, a-t-on appris auprès de la préfecture.
L'alerte a été donnée dans l'après-midi sur la commune de Saint-Macaire-du-Bois, à une cinquantaine de km à l'est de Cholet.
Quelque 45 engins et 147 sapeur-pompiers restaient mobilisés dans la nuit.
Le gestionnaire de transports franciliens Ile-de-France Mobilités (IDFM) et les opérateurs RATP et SNCF ont averti mardi soir que des ralentissements et suppressions de trains sont de nouveau à prévoir mercredi dans la région, du fait des très hautes températures.
"Des ralentissements et des suppressions de trains sont prévus afin de préserver la sécurité des usagers", ont souligné mardi soir IDFM et les opérateurs dans un communiqué. Dans le métro, les lignes 5, 6, 8, et 13 pourraient faire l'objet de ralentissement dans l'après-midi, de même que les lignes de tramway T1, T2, T5 et T6. Les lignes de RER pourraient être également touchées.
Alors que la France est touchée par un épisode caniculaire depuis près d'une semaine, Météo-France continue de placer 58 départements en vigilance rouge canicule pour la journée de ce mercredi 24 juin. La vigilance est effective toute la journée.
«Dès le matin, un soleil de plomb s'impose sur tout le pays et l'atmosphère se réchauffe rapidement. Ces conditions ensoleillées et caniculaires se maintiennent sur la plupart des régions l'après-midi excepté dans le sud-est et le nord-ouest du pays», écrit Météo-France dans son bulletin.