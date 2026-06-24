En fonction de l'évolution des températures, des ralentissements et des suppressions de trains sont à nouveau possibles dans les transports franciliens, et les voyageurs sont appelés à consulter l'état du trafic avant de se déplacer.

Concernant la journée de demain, IDF Mobilités a publié un communiqué à propos des mesures prises dans les transports pour la journée de jeudi. Dans le métro, une vigilance sera portée sur les lignes 5, 6, 8 et 13. Le trafic sera normal dans le tramway, avec une vigilance sur les lignes T1, T2, T5 et T6.

Dans le RER A et B (à partir de Gare du Nord vers le sud), le trafic sera normal, avec une surveillance de la température du rail dans la journée et, en fonction, quelques ralentissements de trains les vitesses des RER pourront être réduites avec des conséquences sur l'offre. Pour le RER B (à partir de Gare du Nord vers le nord) C, D, E : 9 trains sur 10 circuleront en moyenne. Quelques suppressions supplémentaires de trains seront possibles au cours de la journée.

Pour les trains H, J, K, L, N, P, R, U et V : 9 trains sur 10 circuleront en moyenne. Quelques suppressions supplémentaires de trains seront possibles au cours de la journée.