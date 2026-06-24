Canicule : la ministre de la Transition écologique redoute une nouvelle période de «chaleurs extrêmes» allant jusqu'au 14 juillet

Alors que la France fait face à un épisode caniculaire inédit, la ministre de la Transition écologique, Monique Barbut, a annoncé ce mercredi que le pays va profiter d’une «petite pause» la semaine prochaine avant le retour de chaleurs extrêmes «jusqu’au 14 juillet».

Un nouvel épisode de canicule à venir ? Ce sont les prévisions de Météo-France, citées par la ministre de la Transition écologique, Monique Barbut, ce mercredi. Elles indiquent que la France devrait connaître une pause la semaine prochaine avec des températures légèrement plus fraîches et quelques orages, avant de voir le retour de chaleurs extrêmes la semaine suivante, et ce probablement jusqu’au 14 juillet.

Une canicule jusqu’à la mi-juillet ? Monique Barbut, ministre de la Transition écologique, annonce qu’après une petite pause la semaine prochaine, il y a une forte probabilité que nous connaissions de nouveau des chaleurs extrêmes jusqu’au 14 juillet.



Monique Barbut était au… pic.twitter.com/KxgUsopty8 — France Inter (@franceinter) June 24, 2026

Des records de chaleur battus

«La canicule ne durera pas en continue. Nous savons que la semaine prochaine nous devrions connaître une pause relative. Mais effectivement Météo-France nous indique qu’il y a de fortes probabilités pour que, à partir de la semaine d’après, nous revenions à des chaleurs extrêmes, qui pourraient effectivement nous amener jusqu’au 14 juillet», a confié Monique Barbut au micro de France Inter.

Alors que les journées de lundi et mardi ont battu des records absolus de chaleur en France, les journées de ce mercredi, de jeudi, vendredi et même samedi devraient également connaître des températures très élevées, avec des pics au-delà des 40 °C. La semaine prochaine en revanche, le mercure baissera légèrement, entre 22 et 26 °C selon les jours, avec quelques orages attendus dans certaines localités.