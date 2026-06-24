Canicule : le fonds vert drastiquement réduit malgré l’urgence climatique

Crée en 2023 pour accélérer la transition écologique dans les territoires, le fonds vert a depuis subi de nombreuses coupes budgétaires au point d'avoir été divisé par trois. Une baisse, en pleine canicule, qui provoque l'ire et l'incompréhension des élus locaux.

Tout un symbole. Alors que la France est frappée depuis une semaine par un épisode caniculaire inédit, les coupes budgétaires initiées par le gouvernement visent... la transition écologique et son fameux Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires (fonds vert).

Ce mécanisme, censé aider les collectivités à limiter et à s'adapter au changement climatique, ne semble plus être la priorité du gouvernement. En atteste le manque de subventions, ou plutôt la baisse de celles-ci.

Un budget divisé par trois en trois ans

Lancé en 2023 par l'ancienne Première ministre Elisabeth Borne, le fonds vert a été initialement doté d’un budget de 1,5 milliard d’euros, puis abondé jusqu’à 2,5 milliards. En 2024, les subventions ne sont plus que de 1,6 milliard, pour 2025 c'est 1,15 milliard.

Cette année ne fait pas exception : le fonds a été raboté avec une enveloppe de 837 millions d'euros. Cette baisse pourrait d'ailleurs se poursuivre. Afin de faire face aux conséquences économiques de la guerre en Iran, début juin, l’exécutif a indiqué envisager le gel de 3,2 milliards d’euros de crédits pour différents ministères ou dispositifs, dont 163 millions d’euros pour le fonds vert.

Un budget bien en deçà des prévisions de l'Institut de l'économie pour le climat qui a estimé, dans une note publiée en février 2026, que les investissements locaux devraient atteindre 19 milliards d’euros par an jusqu’en 2030 pour respecter les engagements climatiques de la France.

L'exécutif fustigé par les élus locaux

«Il y a un décalage terrible. Tout le monde parle de canicule en ce moment car on est en plein dedans», a déploré à La Tribune Jean-François Vigier, maire UDI de Bures-sur-Yvette. «Pourtant, du côté du gouvernement, dès qu’il y a une économie à faire, on taille dans les ressources financières allouées à la transition écologique», a-t-il dénoncé.

Entre des pannes d'électricité dans le Finistère, des fermetures d'écoles et de sites touristiques plus tôt que prévu, la canicule actuelle met en lumière les failles françaises en matière de préparation au réchauffement.

La climatisation bientôt intégrée au fonds vert ?

Sous la pression des élus locaux et des citoyens, la ministre de la Transition écologique, Monique Barbut, a reconnu lors des questions au Sénat mercredi dernier que les moyens alloués pour s’adapter au dérèglement climatique et aux vagues de chaleur de plus en plus fréquentes n’étaient «pas à la hauteur» et qu’il faudrait «augmenter les ressources». Elle a néanmoins rappelé ce mercredi sur France Inter que la France fait face à «un mur d'investissements».

Quid également de la proposition de Maud Bregeon ? La porte-parole du gouvernement et ministre déléguée à l'Énergie, Maud Bregeon, a affirmé ce mercredi sur BFMTV, être «favorable» à ce que le Fonds vert finance la climatisation «là où c'est nécessaire».

«Ça fera partie du débat budgétaire, ça nécessitera probablement une augmentation des crédits», a-t-elle ajouté. Pour l'heure, aucune augmentation du budget n'a été évoquée.