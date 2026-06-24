Canicule : voici les 17 départements placés en vigilance orange ce jeudi

Météo-France a maintenu 17 départements en vigilance orange canicule pour la journée de ce jeudi 25 juin.

Une journée encore suffocante. 17 départements sont toujours soumis à une vigilance orange canicule de Météo-France pour la journée de ce jeudi 25 juin.

© Météo-France

Sont concernés par cette vigilance : l’Ain, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, l’Ariège, l’Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Drôme, l’Isère, la Haute-Loire, le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie, le Var et le Vaucluse.

«Le soleil domine sur le reste de l'hexagone ainsi qu'en Corse jusqu'en mi-journée. L'après-midi, une tendance instable se dessine sur la façade atlantique (…) La chaleur est toujours aussi prégnante sur le pays. La nuit de mercredi à jeudi s'annonce encore difficile, avec des minimales ne descendant pas en dessous de 23 à 26 degrés de la Bretagne à l'Île-de-France jusqu'au nord de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées, variant de 19 à 22 degrés plus à l'est», a anticipé Météo-France.

«Les maximales sont généralement comprises entre 34 et 39 degrés, avec 38 à 40 degrés prévus du centre de la Bretagne vers l'intérieur de la Normandie, de la Champagne-Ardenne à l'ouest Lorraine jusqu'à l'ouest Bourgogne, nord Auvergne, jusqu'au nord de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées. Elles pourront atteindre localement 40 à 41 degrés sur l'est Bretagne, Pays de la Loire, en Île-de-France et Centre Val-de-Loire», a complété l'organisme.

En parallèle, 72 départements sont maintenus en vigilance rouge canicule et 7 en vigilance jaune pour le même risque météorologique. Météo-France a indiqué que «jeudi sera encore une journée suffocante» avant «une baisse des températures progressive par la façade atlantique» ce vendredi.