Canicule : voici les 31 départements placés en vigilance orange ce mercredi

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé 31 départements en vigilance orange canicule pour la journée de ce mercredi 24 juin.

L'épisode caniculaire se poursuit. Alors que plus de 90% de la population française est exposée à des chaleurs extrêmes et exceptionnelles, la journée de ce mercredi sera tout aussi étouffante. 31 départements sont visés par une alerte orange canicule.

Météo-France

Sont concernés : l'Ain, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, les Ardennes, l'Ariège, l'Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, le Doubs, la Drôme, l'Isère, le Jura, la Loire, et la Haute-Loire.

Mais aussi la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Savoie, la Haute-Savoie, le Var, le Vaucluse, les Vosges et le Territoire de Belfort.

Les vigilances canicule seront maintenues au moins jusqu'à mercredi, pour l'ensemble des départements concernés, a indiqué l'organisme dans son bulletin de mardi, qui prévient d'une possible extension de la vigilance rouge dès mercredi pour certains départements actuellement en orange.