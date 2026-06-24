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Canicule : voici les 31 départements placés en vigilance orange ce mercredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé 31 départements en vigilance orange canicule pour la journée de ce mercredi 24 juin. 

L'épisode caniculaire se poursuit. Alors que plus de 90% de la population française est exposée à des chaleurs extrêmes et exceptionnelles, la journée de ce mercredi sera tout aussi étouffante. 31 départements sont visés par une alerte orange canicule. 

Météo-France

Sont concernés : l'Ain, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, les Ardennes, l'Ariège, l'Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, le Doubs, la Drôme, l'Isère, le Jura, la Loire, et la Haute-Loire. 

Mais aussi la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Savoie, la Haute-Savoie, le Var, le Vaucluse, les Vosges et le Territoire de Belfort.

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Les vigilances canicule seront maintenues au moins jusqu'à mercredi, pour l'ensemble des départements concernés, a indiqué l'organisme dans son bulletin de mardi, qui prévient d'une possible extension de la vigilance rouge dès mercredi pour certains départements actuellement en orange.

vigilance météoCanicule

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