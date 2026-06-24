Canicule : voici les 58 départements placés en vigilance rouge ce mercredi

Alors que la France est touchée par un épisode caniculaire depuis près d'une semaine, Météo-France continue de placer 58 départements en vigilance rouge canicule pour la journée de ce mercredi 24 juin.

La vigilance persiste. Comme pour ce mardi 23 juin, Météo-France place à nouveau 58 départements en vigilance rouge pour la canicule concernant la journée du mercredi 24 juin. Des températures pouvant aller jusqu'à 42 °C sont attendues sur le territoire.



© Météo-France

Sont concernés par cette vigilance : l’Aisne, l'Allier, l'Aube, le Calvados, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, la Côte-d'Or, les Côtes-d'Armor, la Creuse, la Dordogne, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Finistère, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre, l'Indre-et-Loire, les Landes, le Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, la Manche, la Mayenne ou encore le Morbihan.

La Nièvre, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Saône-et-Loire, la Sarthe, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, la Somme, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne, l'Yonne, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise sont aussi placés sous cette vigilance.

La vigilance est effective toute la journée. «Dès le matin, un soleil de plomb s'impose sur tout le pays et l'atmosphère se réchauffe rapidement. Ces conditions ensoleillées et caniculaires se maintiennent sur la plupart des régions l'après-midi excepté dans le sud-est et le nord-ouest du pays», écrit Météo-France dans son bulletin.

«Peu de changement mercredi après-midi avec des maximales toujours très élevées, avec le plus souvent 35 à 39 degrés, elles atteignent à nouveau 39 à 41 degrés du sud de la Bretagne à l'Île-de-France jusqu'à la Nouvelle Aquitaine, l'ouest de l'Occitanie, le nord Auvergne et l'ouest de la Bourgogne, voire localement 42 ou 43 degrés du Val de Loire à l'Aquitaine», anticipe l'organisme météorologique de référence.