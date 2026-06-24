Canicule : voici les 72 départements placés en vigilance rouge ce jeudi

Météo-France a maintenu 72 départements de la façade ouest et du centre en vigilance rouge canicule pour la journée de ce jeudi 25 juin.

Une journée étouffante supplémentaire. 72 départements sont maintenus par Météo-France en vigilance rouge canicule pour la journée de ce jeudi 25 juin.

Météo-France

Sont concernés par cette vigilance : l’Aisne, l'Allier, les Ardennes, l'Aube, le Calvados, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, la Côte-d'Or, les Côtes-d'Armor, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Finistère, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Jura, les Landes et le Loir-et-Cher.

Mais aussi, la Loire, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, le Morbihan, la Moselle, la Nièvre, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire et la Sarthe.

Enfin, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, la Somme, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges, l'Yonne, les Territoires de Belfort, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise sont aussi placés sous cette vigilance.

Après une journée de mercredi marquée par des températures dépassant les 40 °C dans certains départements, «jeudi sera encore une journée suffocante, avec des valeurs toujours aussi élevées sur une grande partie du pays», a indiqué Météo-France.

«Vendredi, une baisse des températures progressive par la façade atlantique devrait s'esquisser», a toutefois souligné l’institut météorologique.