«C’est une véritable course contre la montre» : la députée LR Alexandra Martin veut renforcer la lutte contre la pédocriminalité en ligne

La députée LR Alexandra Martin tient ce mercredi 24 juin une conférence de presse pour dévoiler sa proposition de loi visant à lutter contre la pédocriminalité en ligne et les violences sexuelles à l’encontre des mineurs. CNEWS a pu la rencontrer en amont de cette présentation pour connaître les tenants et aboutissants de ce texte.

Une protection en constante évolution. Face à l’augmentation de la pédocriminalité et des violences sexuelles à l’encontre des mineurs en ligne, la députée LR Alexandra Martin, très engagée sur le sujet, défend une proposition de loi pour renforcer la protection des plus vulnérables et accroître les sanctions.

«En travaillant depuis quatre ans sur la protection de l’enfance en étroite collaboration avec les associations, j’ai pu constater que le champ du numérique était en train petit à petit mais très rapidement de prendre une ampleur considérable en matière de criminalité sur les enfants», a expliqué à CNEWS la députée des Alpes-Maritimes, qui estime qu’il faut s’attaquer à «ce fléau».

Sur les réseaux sociaux mais également dans les jeux vidéo en ligne, les mineurs sont des proies faciles pour les pédocriminels. Selon les chiffres avancés par Alexandra Martin, «un enfant peut être harponné toutes les 30 secondes par un prédateur sexuel et ces plates-formes sont idéales pour contacter de jeunes enfants».

«Il y a aussi le développement de l’intelligence artificielle générative, qu’il faut encadrer», a estimé la députée. «Le champ des possibles pour les prédateurs sexuels qui savent utiliser l’IA générative est devenu monumental», a-t-elle déploré.

Dans les motifs de sa proposition de loi, Alexandra Martin a rappelé que «les signalements de contenus pédocriminels générés par intelligence artificielle ont augmenté de 1.325% entre 2023 et 2024».

Cyberflashing, grooming, exploitation sexuelle…

«Il faut donc aller vite pour que le droit français rattrape le temps perdu sur ces évolutions et les crimes et délits qui en découlent», a-t-elle poursuivi, expliquant qu’avec cette proposition de loi «on doit pouvoir sanctionner les délits ou les crimes sexuels commis en ligne et en créer de nouveaux, tout en renforçant les peines pénales».

«C’est une véritable course contre la montre face à la créativité des pervers sexuels», a martelé Alexandra Martin, précisant que cette proposition de loi était déjà une seconde version prenant en compte les «nouveautés» de la cyberpédocriminalité.

Parmi les mesures prônées par le texte, la criminalisation de la pratique du cyberflashing, qui «est finalement l’outil le plus simple à utiliser pour les pédocriminels» et qui consiste à envoyer de manière non sollicitée des images à caractère sexuel. Une pratique très commune qui englobe notamment la «dick pic», c’est-à-dire le fait d’envoyer une photo de son pénis à une personne sans son consentement.

S’il faut renforcer les sanctions afin de dissuader les auteurs, Alexandra Martin estime qu’il faut également sensibiliser parents et enfants aux dangers de la pédocriminalité et notamment au trafic de photos volées.

En effet, de nombreuses photos d’enfants postées sur les réseaux sociaux par leurs parents sont volées pour alimenter des réseaux de «bibliothèques pédophiles». «Si les photos dans leur format original peuvent satisfaire les pervers sexuels, ces dernières sont de plus en plus manipulées, notamment via l’IA pour déshabiller les enfants et les placer dans des postures peu catholiques», a mis en garde l’élue.

Autre phénomène dangereux, le grooming, qui désigne le processus par lequel un adulte entre progressivement en relation avec un mineur afin de gagner sa confiance dans le but de l'exploiter sexuellement.

Il existe par ailleurs des viols virtuels, c’est-à-dire des viols sur l’avatar de jeunes enfants dans des jeux en réalité virtuelle et ces derniers ont, selon plusieurs études, les mêmes répercussions psychologiques qu’un viol dans le monde physique.

Un texte transpartisan

Toutefois, il ne faut pas oublier que les violences sexuelles en ligne ne sont pas seulement le fait d’inconnus. Selon les chiffres de la Civise, 40% des agressions sexuelles sur mineurs sont commises dans le champ intrafamilial. Alexandra Martin a rappelé que certains parents incestueux pouvaient également se rendre coupables de crimes et délits en ligne.

«L'inceste, c'est un fléau et malheureusement dans le cadre de l'inceste souvent les parents filment et ensuite leur grand bonheur, c’est de pouvoir partager sur la toile les films des sévices infligés à leurs enfants», a déploré la députée des Alpes-Maritimes.

Faisant référence à l’affaire de la jeune Lyhanna, violée et tuée à l’âge de 11 ans par un pédocriminel, Alexandra Martin a indiqué : «Quand on va aller dans l’ordinateur du suspect Jérôme Barella, je pense qu’on va découvrir des choses atroces et sordides et je crains pour ses filles».

La proposition de loi portée par Alexandra Martin est un texte dit transpartisan, puisqu’il regroupe des signatures venant d’au moins trois groupes parlementaires. En effet, la députée de la Droite républicaine a obtenu le soutien d’élus émanant de huit des onze groupes parlementaires (tous sauf LFI, RN et UDR). Il lui manque donc l’aval de la conférence des présidents pour que la proposition soit inscrite à l’ordre du jour.

«Les violences et les violences sexuelles contre les enfants sont un sujet qui est très transpartisan. L’an dernier on a voulu présenter un texte sur l'imprescriptibilité de tous les crimes commis contre les enfants. J’étais certaine que ça allait passer haut la main en conférence des présidents, que tous les groupes allaient être unanimes, et non, ça n’est pas passé», a relaté l’élue.

«On travaille tous ensemble sans se prendre la tête sur le champ du politique mais la politique rattrape toujours» et peut mettre fin au voyage parlementaire d’un texte malgré son importance, a-t-elle conclu, espérant que la conférence de presse de ce mercredi et le soutien des associations permettront de faire inscrire cette proposition de loi à l’ordre du jour.