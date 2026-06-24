Climatisation : que propose le texte de loi défendu par Eric Ciotti pour faire face à la canicule ?

Pour faire face aux épisodes de fortes chaleurs, le maire de Nice Eric Ciotti a déposé une proposition de loi permettant d’obliger l’installation de la climatisation dans les établissements de santé et les écoles.

Moderniser les équipements. Alors que la France a subi la journée la plus chaude de son histoire ce mardi, les politiques ont pris le sujet de la canicule à bras-le-corps. Toutes les formations ont ainsi détaillé leurs «plans» pour remédier, ou lutter, contre cette hausse des températures. De ce fait, Eric Ciotti, maire de Nice et président de l’UDR, a annoncé le dépôt d’une proposition de loi.

Celle-ci ambitionne de rendre obligatoire la climatisation des établissements de santé ainsi que les écoles. «La France est en retard sur l’adaptation face aux canicules», a-t-il jugé ce mercredi sur CNEWS. «La récurrence et l'intensification des canicules imposent désormais une adaptation définitive du bâti scolaire et l’installation massive de climatisation», a-t-il également exprimé dans son texte de loi.

Eric Ciotti : «La France est en retard sur l'adaptation» face aux canicules #LaGrandeInterviewpic.twitter.com/NwNSJfyLrV — CNEWS (@CNEWS) June 24, 2026

Une promesse à Nice

Elu maire de Nice en mars dernier, Eric Ciotti a promis d’installer la climatisation dans toutes les classes de sa ville. Un objectif que l’édile entend atteindre pour septembre 2027.

La ville des Alpes-Maritimes compte 149 établissements scolaires, 61 écoles maternelles, 68 élémentaires, 19 primaires et une école spécialisée, soit 1.361 salles de classe. Un projet ambitieux chiffré à 12 millions d’euros.

Si le département des Alpes-Maritimes n’a pour l’heure pas été placé en vigilance rouge canicule, la température devrait monter jusqu’à 31 °C ce mercredi à Nice, pour un ressenti pouvant atteindre les 40 °C dans la journée.