Collectivités locales : comment le gouvernement entend-il alléger les normes et honorer une promesse de Sébastien Lecornu ?

Depuis mardi, le gouvernement a soumis au Sénat un projet de loi visant à alléger les normes pesant sur les collectivités locales. Une promesse de Sébastien Lecornu lors de son entrée à Matignon.

Lors de sa prise de poste en septembre 2025, Sébastien Lecornu a promis «un grand acte de décentralisation», plaçant les territoires au cœur de sa politique. S’il a mis du temps, le chapitre dédié à l’allègement des normes sur les collectivités locales a fait son entrée au Sénat ce mardi.

Ce projet de loi de simplification des normes contient une série de mesures très diverses et souvent techniques. De nombreux volets sont concernés, tels que le fonctionnement, les ressources humaines, la gestion budgétaire, l’urbanisme ou encore le droit funéraire. Selon plusieurs sénateurs, ce texte, malgré son épaisseur ne réforme pas en profondeur le «millefeuille» administratif» dans le viseur de nombreux élus.

Un volume important

Composé initialement d'une quarantaine de mesures, le volume du texte a déjà beaucoup augmenté en commission. Son inscription en commission à l’Assemblée nationale en automne, en pleine période budgétaire, pourrait s’avérer difficile.

Certaines dispositions pourraient tout de même faire parler, comme le fait de rendre facultative la création dans les communes de centres communaux d'action sociale (CCAS), dont le rôle est de lutter contre l'exclusion et soutenir les plus fragiles.

Le Sénat entend aussi réintroduire dans ce texte certains dispositifs de la proposition de loi «Trace», jamais examinée à l'Assemblée, pour assouplir dans les communes certains objectifs locaux de sobriété foncière dans le cadre du «zéro artificialisation nette» (ZAN). Une mesure qui irrite la gauche.

Ce texte sera complété dans les prochains jours par l'examen d'un autre projet de loi baptisé «État local», qui vise principalement à renforcer le rôle des préfets dans les territoires.