Incendies : près de 100 hectares brûlés dans le Maine-et-Loire et dans le Lot-et-Garonne

En raison des fortes chaleurs, les feux de forêt se sont intensifiés ce mardi. Des centaines d'hectares ont déjà brûlé dans le Maine-et-Loire et le Lot-et-Garonne.

Les secours pleinement mobilisés. Alors qu'une grande partie de la France est actuellement placée en vigilance rouge canicule, des premiers incendies ont démarré dans le territoire.

Ce mardi, 97 hectares de forêt ont brûlé dans le département du Maine-et-Loire. L'alerte a été donnée dans l'après-midi sur la commune de Saint-Macaire-du-Bois, à une cinquantaine de km à l'est de Cholet.

Quelque 45 engins et 147 sapeur-pompiers restaient mobilisés dans la nuit de mardi à mercredi. Aucune habitation n'a été menacée et il n'y a pas eu d'évacuations. L'origine du sinistre n'est pas connue dans l'immédiat. Le Maine-et-Loire est placé en vigilance rouge «canicule» depuis dimanche midi. Le département est également placé en «vigilance élevée» pour le risque de feux de forêt

Un camion détruit

Dans le Lot-et-Garonne, deux incendies de forêt à proximité l'un de l'autre ont parcouru respectivement 5 hectares pour le premier, désormais fixé, et 87 hectares pour le second, toujours «en propagation» mardi soir.

Les deux foyers, distants de cinq kilomètres, sont situés à proximité de Boussès, village d'une quarantaine d'habitants situé dans le massif des Landes de Gascogne, vaste forêt du Sud-Ouest de la France qui couvre environ un million d'hectares dans les Landes, la Gironde et le Lot-et-Garonne.

Un camion du Sdis 47 a été détruit par les flammes et un sapeur-pompier légèrement blessé, a précisé la préfecture, faisant état de 180 sapeurs-pompiers et 80 engins mobilisés, avec le renfort de deux Canadair et trois avions Dash. Selon la préfecture, malgré des conditions de chaleur caniculaire, l’action des secours a permis de préserver plus d’une centaine d’hectares que le feu menaçait.

La France a connu mardi sa journée la plus torride jamais enregistrée, au septième jour d'une vague de chaleur exceptionnelle dans son intensité et sa durée, avec des températures élevées et une humidité faible qui alimentent le risque de feux de forêts.