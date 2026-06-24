Logements classés F et G, souplesse pour les mairies, construction… Que contient le projet de loi «Relance Logement» présenté en Conseil des ministres ?

Le projet de loi «Relance Logement», porté par Vincent Jeanbrun, est présenté ce mercredi en Conseil des ministres. Celui-ci a pour ambition d’engager d’importants travaux de rénovation, tout en donnant plus de libertés aux mairies, notamment dans l’attribution d’un logement social.

«Répondre à une véritable bombe sociale». Ce mercredi, le projet de loi «Relance logement» est présenté en Conseil des ministres. Fruit de neuf mois de travaux, portés par Vincent Jeanbrun, le ministre de la Ville et du Logement, le texte engage dans un premier temps la construction de plus de 2 millions de logements d’ici à 2030, 400.000 par an, dont près de 125.000 logements sociaux.

Celui-ci lance par la même occasion la troisième génération de rénovation urbaine portée par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine. S’adressant à six millions de personnes, ce projet promet de «transformer durablement les villes», en prenant en compte, au-delà du logement, «le cadre de vie, les services du quotidien, les conditions de sécurité, la transition écologique, ou encore la mixité sociale et le désenclavement».

De ce fait, les aménagements urbains auront pour vocation à s’adapter, notamment par le déploiement de dispositifs de vidéoprotection, mais aussi par le développement de maisons de santé et de bâtiments permettant d’inciter l’installation de professionnels.

Concrètement, 150 premiers quartiers seront sélectionnés fin 2026. 20 % des projets concerneront désormais des villes moyennes. Un volet sera dédié aux besoins spécifiques aux Outre-mer sera aussi abordé.

Aider les territoires

L'article 2 du projet de loi «Relance Logement» crée un nouvel outil d'aménagement baptisé «Opérations d'intérêt local» (OIL), destiné à accélérer la réalisation des projets de construction dans les territoires confrontés à une forte tension sur le logement. Le gouvernement part du constat que certains programmes immobiliers mettent aujourd'hui jusqu'à dix ans à aboutir en raison de la complexité des procédures administratives et des règles d'urbanisme.

Les OIL permettraient ainsi aux collectivités locales, à l'initiative des maires, de bénéficier d'un cadre dérogatoire afin de simplifier certaines démarches et réduire les délais de réalisation.

Le seuil des travaux baissé

Les procédures de mise en conformité des documents d’urbanisme seront drastiquement simplifiées afin de permettre aux maires et aux porteurs de projets de gagner entre 12 et 18 mois sur les procédures administratives.

Pour relancer durablement la production de logements, le projet de loi renforce le «dispositif Jeanbrun». Disponible depuis le 21 février 2026 dans le cadre de la loi de finances pour 2026, ce dispositif est destiné à mobiliser l’épargne des Français en faveur de l’investissement locatif.

Le projet de loi entend abaisser de 30 à 20% le seuil de travaux du prix du bien, «afin de faciliter les projets de rénovation».

En contrepartie de cet avantage fiscal, les loyers des logements concernés sont plafonnés, permettant de mettre sur le marché de nouveaux logements locatifs abordables. Par ailleurs, l’avantage sera consenti à condition que «le logement ainsi rénové ne soit pas équipé d’une chaudière fossile et soit au moins étiquette D du DPE, en cohérence avec le plan électrification annoncée par le gouvernement».

Des mesures environnementales

Dans son texte, le ministre Vincent Jeanbrun propose une évolution de permettre la remise en location des logements classés F et G, sous réserve d’un engagement de travaux de rénovation énergétique.

Concrètement, les propriétaires pourront louer leur bien à condition de s’engager à réaliser des travaux dans un délai de trois ans pour les maisons individuelles et cinq ans pour les copropriétés, afin d’améliorer la performance énergétique du logement. Une mesure qui permettrait de remettre 700.000 logements sur le marché.

Un complément, le projet de loi renforce l’effort en faveur de la rénovation énergétique du parc social, afin d’en faire un levier majeur de la transition écologique afin de produire 125.000 logements sociaux par an dès 2026.

«L’objectif est de lancer une grande vague de rénovation des passoires thermiques plutôt que de retirer brutalement des centaines de milliers de logements du marché, tout en intégrant désormais pleinement la question du confort d’été et des «bouilloires thermiques»», a indiqué à CNEWS une source ministérielle.

Un droit de veto des mairies

Le projet de loi clarifie ainsi la répartition des compétences en matière de logement, en renforçant le rôle des intercommunalités et des départements.

Le projet de loi crée aussi un droit de veto du maire sur l’attribution d’un logement social à une personne condamnée pour des faits graves ayant porté atteinte à l’ordre public ou à la tranquillité des habitants.