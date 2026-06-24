«Maintenant que tu es dans le pays de ta famille...» : une BD de Frontex explique aux enfants comment ils vont être expulsés

Alors que le Parlement européen a adopté le 17 juin une réforme qui ouvre la voie à la création de centres de rétention hors de l’UE, une brochure intitulée «Mon guide sur le retour» par l'Agence Frontex refait surface et est accusée d'idéaliser l'expulsion des enfants.

Une initiative qui provoque un tollé. Publié en 2024, mais remis en lumière après l'adoption le 17 juin d'une réforme qui ouvre la voie à la création de centres de rétention hors de l’UE, un «guide sur le retour» élaboré par l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) fait aujourd’hui polémique.

Pensé pour les enfants âgés de 6 à 11 ans et disponible en une quinzaine de langues, ce livret adopte la forme d’une bande dessinée aux couleurs vives, censée accompagner les plus jeunes dans la compréhension de leur expulsion.

©Union européenne

Le contenu, lui, ne passe pas. Le document, élaboré à la suite de l'adoption du Pacte européen sur la migration et l'asile, présente le retour forcé comme une étape presque positive, allant jusqu’à rassurer les enfants par des messages jugés décalés. On peut ainsi y lire : «Maintenant que tu es dans le pays de ta famille, tu vas vivre des expériences nouvelles et différentes (…). La nouveauté est toujours excitante !», ou encore «Tu pourras te faire de nouveaux amis sympathiques et découvrir de nouveaux bonbons !».

Un outil «assez cruel»

Le fascicule inclut également des devinettes, comme : «D'après toi, de quelle couleur sera le gilet ?», en référence à la tenue portée par des accompagnateurs à l'aéroport.

Pour plusieurs organisations et spécialistes, le ton adopté est en total décalage avec la réalité vécue par les familles concernées. Cécile Vanderstappen, chargée de recherche à l'ONG CNCD-11.11.11, a dénoncé sur le site belge 7 sur 7 un outil «assez cruel», estimant qu’il s’inscrit dans une logique plus large de communication de l’agence européenne.

Plus largement, les critiques reprochent au guide de transformer une situation souvent traumatisante en récit édulcoré, voire en aventure, sans évoquer les raisons administratives ou les conséquences concrètes du renvoi.

Rendre la procédure plus compréhensible selon Frontex

Face aux critiques, Frontex s'est défendu en mettant en avant l’objectif initial du livret : mieux préparer les enfants à une situation difficile. Des spécialistes de la psychologie de l'enfant et de la protection de l'enfance ont contribué à l'élaboration du contenu, indique Frontex.

Également, le responsable des droits fondamentaux et Le Forum consultatif, qui regroupe des ONG et des organisations internationales, l'ont examiné avant sa publication.

«Le personnel n’avait rien à proposer aux familles lorsqu’un enfant devait comprendre qu’il allait être renvoyé chez lui. Les enfants découvraient donc ce qui leur arrivait le jour même, souvent par des inconnus, au beau milieu d’un processus déjà difficile. C’est ce à quoi répond le guide», a expliqué l’organisation.