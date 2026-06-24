Orages : voici les 50 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé 50 départements en vigilance jaune orages pour la journée de ce mercredi 24 juin.

Le ciel va gronder. Cinquante départements sont visés par une alerte jaune orages pour la journée de ce mercredi 24 juin, selon Météo-France.

© Météo-France

Sont concernés : l’Ain, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, l’Ariège, l’Aveyron, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Creuse, la Dordogne et la Drôme.

Mais aussi, l'Eure-et-Loir, le Gard, la Haute-Garonne, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre, l'Indre-et-Loire, l'Isère, le Jura, le Loir-et-Cher, la Loire, la Haute-Loire, la Loire-Atlantique, le Lot, la Lozère, le Maine-et-Loire, la Mayenne, le Morbihan et l'Orne.

Enfin, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, les Deux-Sèvres, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Var, le Vaucluse, la Vendée, la Vienne et la Haute-Vienne sont également visés.

Par ailleurs, la principauté d'Andorre est soumise à une vigilance jaune orages et canicule.

«Dès la mi-journée des nuages se développent sur les Alpes du Sud frontalières, ainsi que sur la montagne corse, et des orages éclatent, ils peuvent s'accompagner de pluies intenses localement. Assez vite, les averses orageuses s'étendent à une bonne partie de la Provence-Alpes-Côte d'Azur et le sud-est de Rhône-Alpes, avant de gagner le sud du Massif central. Des développements orageux se font aussi sur les sommets des Pyrénées», indique Météo-France.

Et d'ajouter : «Des Pays de la Loire et le nord de la Nouvelle Aquitaine jusqu'au bassin parisien, là aussi le ciel se charge de nuages menaçants et des orages isolés sont possibles», note l'institut météorologique.