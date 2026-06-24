Pollution : la concentration d'ozone dépasse le seuil réglementaire dans le Nord et le Pas-de-Calais, placés en niveau d’alerte

En raison des fortes chaleurs qui frappent actuellement la France, la concentration d'ozone dans l'atmosphère a dépassé le seuil réglementaire dans le Nord et le Pas-de-Calais. Les deux départements ont été placés en niveau d'alerte pour ce mercredi et ce jeudi.

Une pollution élevée. La préfecture des Hauts-de-France a placé le Nord et le Pas-de-Calais en niveau d’alerte en raison de la concentration d’ozone dans l’atmosphère qui a dépassé le seuil réglementaire.

Ainsi, à partir de ce mercredi et jusqu'à abrogation de l'arrêté préfectoral, la vitesse maximale autorisée est abaissée de 20 km/h sur les autoroutes et autres principaux axes routiers dans les deux départements. La vitesse maximale autorisée est par ailleurs limitée à 80 km/h pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes.

Ces mesures visent à «réduire les émissions de polluants dans l'atmosphère et à en limiter les effets sur la santé humaine et l'environnement», a précisé la préfecture de région dans un communiqué.

Le Nord et le Pas-de-Calais en vigilance rouge «canicule»

«Les conditions météorologiques actuelles (vents faibles, température élevée, fort ensoleillement) favorisent la production de l'ozone qui est un polluant secondaire issu d'une réaction photochimique», a affirmé de son côté l'organisme de surveillance de la qualité de l'air Atmo Hauts-de-France.

Concernant l'agriculture, l'arrêté préfectoral a également prévu l'interdiction de la pratique de l'écobuage, à savoir le brûlage pour entretenir des sols, et le brûlage à l'air libre des sous-produits agricoles.

Les travaux d'entretien et de nettoyage par les particuliers ou les collectivités territoriales avec des outils à moteur thermique comme des tondeuses ou des produits à base de solvants organiques comme la peinture ou les produits de retouche automobile, doivent aussi être reportés.

Quatre départements des Hauts-de-France ont rejoint ce mercredi les départements classés en vigilance rouge «canicule» par Météo-France.