Prime de 100 euros, plus de temps pour négocier les conditions de travail... Après la grève du 10 juin, la SNCF sort le carnet de chèques pour les cheminots

A la suite de la grève du 10 juin dernier, la direction de la SNCF a proposé ce mardi une prime de 100 euros à chaque cheminot, tout en accordant plus de temps pour négocier les conditions de travail dans ses nouvelles filiales.

Une décision qui pourrait faire grincer des dents. La SNCF, qui a réalisé un bénéfice record de 1,8 milliard d'euros en 2025, a promis le versement d'une prime supplémentaire de 100 euros en juillet à chacun des quelque 150.000 cheminots de l'entreprise, a indiqué le groupe ferroviaire à l’issue d’une réunion avec les syndicats. La SNCF souhaite ainsi «retrouver de la sérénité» et éviter une dégradation du climat social estival après la grève du 10 juin, largement suivie, à la suite de l'appel de ses quatre principaux syndicats CGT, Unsa, SUD-Rail et CFDT.

Selon la CGT, les syndicats ont aussi obtenu l'assurance de l'ouverture de négociations salariales si l'inflation se situe au-dessus de 2,5% en septembre. Par ailleurs, sans revenir sur le principe de la filialisation, dont l'arrêt pur et simple est demandé par certaines des organisations syndicales de la SNCF, la direction a décidé d'accorder du temps au temps.

L’objectif étant de mieux négocier localement les conditions de travail dans les nouvelles filiales créées par SNCF Voyageurs pour répondre aux appels d'offres dans le cadre de l'ouverture du réseau ferroviaire à la concurrence. Les futures sociétés qui seront créées lors de prochains appels d'offres disposeront de deux ans, au lieu des 15 mois initialement annoncés, pour négocier les conditions de travail locales adaptées à chaque marché avec les organisations syndicales.

Des recrutements supplémentaires

La direction de la SNCF a promis également 350 recrutements supplémentaires en CDI cette année, qui s'ajouteront aux 6.000 déjà prévus. Ils seront dédiés aux «métiers de production» (conducteurs, maintenance, agents de bord, sécurité).

Afin de prévenir les risques psychosociaux, l'entreprise s'engage par ailleurs à recruter 100 personnes supplémentaires aux Ressources Humaines et à dégager un budget de 10 millions d'euros pour des mesures de prévention. Les syndicats avaient notamment évoqué avec pudeur la multiplication de cas de suicides au sein du groupe ainsi que la hausse des accidents du travail.

La CGT, premier syndicat de l'entreprise, a salué ce qu'elle qualifie de «premières avancées» en demandant l'extension aux filiales de fret Hexafret et Technis des mesures annoncées pour les filiales de SNCF Voyageurs.