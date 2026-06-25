Bison futé : à quoi faut-il s’attendre sur les routes pour ce dernier week-end de juin ?

Une semaine avant le début officiel des vacances d’été, Bison Futé prévoit un week-end chargé sur les routes françaises, notamment sur le plan des départs dès ce vendredi.

Un vendredi rouge dans le sens des départs dans un quart de l’Hexagone. Une semaine avant le début officiel des vacances d’été, Bison Futé prévoit un week-end chargé sur les routes françaises, notamment sur le plan des départs avec une circulation très difficile à prévoir dans le quart nord-ouest du pays et difficile dans le reste du pays ce vendredi.

© Bison Futé

«Dans le sens des départs, les usagers devraient être très nombreux sur les routes desservant les régions septentrionales, la côte normande et la façade atlantique et, dans une moindre mesure le quart sud-est. Ces difficultés sont principalement attendues entre le début de l’après-midi et le début de soirée», anticipe l’organisme du service public.

«En Île-de-France, la circulation sera dense en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6 où les premiers ralentissements pourraient y être enregistrés dès la fin de matinée. En milieu d’après-midi, la conjugaison des trajets pendulaires et les nombreux départs en week-end, devraient rendre la circulation difficile jusque tard dans la soirée», précise cette même source.

«Dans le sens des retours, les principales congestions devraient se concentrer dans le quart nord-ouest, entre le milieu et la fin de l’après-midi. Les difficultés de circulation sur les autoroutes franciliennes seront principalement dues aux usagers en transit par l’Île-de-France pour rejoindre leurs lieux de villégiature», précise Bison Futé.

Des départs encore difficiles samedi dans le quart nord-ouest du pays

A l’image de la veille, les départs en vacances s’annoncent difficiles samedi dans le quart nord-ouest de l’Hexagone.

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«Dans le sens des départs, les axes du quart nord-ouest devraient être particulièrement empruntés dès le milieu de la matinée. En Île-de-France, des ralentissements devraient apparaître tôt dans la matinée notamment sur l’autoroute A10 et dans une moindre une mesure sur l’autoroute A6. L’autoroute A13 pourra également être encombrée dès le milieu de la matinée. Ces difficultés pourraient se prolonger jusqu’en milieu d’après-midi», annonce Bison Futé.

Ce dimanche, des conditions de circulation normales sont à prévoir, à l’exception de l’Ile-de-France dans le sens des retours. «Des difficultés de circulation sont attendues sur les autoroutes A10 et A6, entre le milieu de l’après-midi et la fin de soirée. L’autoroute A13 pourrait également connaître des encombrements, du milieu d’après-midi et jusque tard dans la soirée», indique le site spécialisé dans l’information routière.