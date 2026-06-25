Canicule : 72 départements en vigilance rouge, 51 millions de Français au-dessus de 35 °C… Les chiffres de la journée du 25 juin

La France traverse ce jeudi 25 juin, son cinquième jour consécutif de canicule. Entre feux de forêt, établissements scolaires fermés ou encore vigilance rouge, l'Hexagone commence à abandonner son pic de chaleur de la semaine.

Bien que des améliorations soient à constater en cette fin de journée du 25 juin, la canicule généralisée en fait encore un jour compliqué pour les habitants de l'Hexagone.

72 départements en vigilance rouge

Depuis le début de la semaine, la France vit un épisode caniculaire qui place de nombreux départements en vigilance rouge. Avec des températures très élevées, aujourd’hui, ce sont 72 départements qui sont concernés.

Une situation assez inédite. Avant l’épisode actuel, jamais en France il n’y avait eu plus de 20 départements placés simultanément en vigilance rouge. Pour cela il faut remonter à la canicule d’août 2003.

Météo-France a actualisé son bulletin dans la matinée et a levé la vigilance rouge canicule dans 11 départements tels que ceux de la façade atlantique ainsi que la Manche, les Côtes-d'Armor et les Hautes-Pyrénées qui repasseront en orange à partir de 22h. À partir de 16h, les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine et la Manche passeront en vigilance orange orages, suivis par les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, la Gironde, le Lot-et-Garonne, la Dordogne, les Hautes-Pyrénées et le Gers à 18h.

51 millions de français à plus de 35 °C

La journée du mercredi 24 juin était la journée la plus chaude jamais enregistrée en France, d’après Météo-France. Cette dernière a effacé le précédent record qui datait… de la veille.

Les températures vont monter à des niveaux exceptionnellement élevés, après avoir atteint 43,8 °C à Palluau (Vendée) dans la soirée du 24 juin.

En ce qui concerne la journée du 25 juin, ce sont plus de 51 millions de Français qui vont vivre à plus de 35 °C. De plus, ces derniers sont en vigilance rouge. Parmi eux, 5,6 millions de personnes sont âgées de 75 ans et plus selon l’AFP.

3.500 établissements scolaires fermés

Ce jeudi, 3.500 établissements scolaires sont fermés. Certains n’ont pas franchi le cap mais ont décidé d’aménager leurs horaires pour éviter les problèmes. Cela concerne essentiellement les écoles primaires, car les enfants en bas âge sont plus touchés par les fortes chaleurs.

2 départements en danger très élevés d'incendie

Les températures entraînent également un épisode de pollution assez marquant. Plusieurs départements du nord, de l’est et de l'ouest du pays ont été placés en niveau d’alerte concernant la pollution à l'ozone. Par conséquent, les préfectures ont réduit la vitesse autorisée sur les routes.

Pour la première fois de l’année, deux départements ont basculé ce mercredi en danger très élevé de feux de forêt. Parmi eux, la Haute-Garonne et les Deux-Sèvres.

380 millions d'européens sous un soleil de plomb

La canicule ne touche pas seulement la France mais aussi nos voisins européens. Les températures devraient dépasser les 35 °C pour plus de 100 millions de personnes ce jeudi, dont 18 millions en Allemagne et plus de 50 millions en France, d’après l’AFP.

Pour les températures dépassant 30 °C, ce sont plus de 380 millions d’habitants en Europe qui vont être concernés.

L’Institut de santé Carlos III à Madrid a recensé au moins 212 décès entre dimanche et lundi.