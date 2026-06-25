Canicule : ce qu'implique le plan Orsan 3 déclenché par le gouvernement

Devant ces températures extrêmes, le gouvernement prend une série de mesures pour protéger au mieux les citoyens. Le niveau 3 du plan Orsan, dédié à la mobilisation sanitaire a été activé ce jeudi matin. Voici comment il fonctionne.

Face à cet épisode caniculaire d'une ampleur presque semblable à celle de 2003, le gouvernement active ses différents plans d'urgence. Le dernier en date : le plan Orsan, dédié à la mobilisation sanitaire, déclenché au niveau 3, le plus élevé. Celui-ci a été activé ce jeudi 25 juin par le Premier ministre, Sébastien Lecornu, en raison des températures extrêmes qui ne «faiblissent pas».

L'objectif est de «permettre à notre système de santé de tenir dans la durée et de protéger les plus vulnérables», a-t-il indiqué sur X. Ce plan sanitaire repose sur trois facteurs.

augmenter les effectifs

Le premier est consacré au renforcement des effectifs hospitaliers. Pour augmenter leurs effectifs, les établissements font appel à la réserve sanitaire, une communauté de professionnels de santé volontaires et mobilisables par l'État, capables de se rendre disponibles dans des délais très courts.

La canicule ne faiblit pas dans notre pays et la pression sur notre système de santé continue de s’intensifier.



C’est pourquoi, en concertation avec @stephanie_rist, j’ai décidé d’activer le plan ORSAN au niveau 3, le niveau le plus élevé de mobilisation sanitaire.… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) June 25, 2026

renforcer la coordination entere différents secteurs

L'activation du niveau 3 du plan Orsan offrira également l'opportunité de renforcer la coordination entre les hôpitaux, la médecine de ville, les cliniques et le secteur médico-social, explique le Premier ministre.

adapter l'activité en fonction de la canicule

Enfin, ce plan permettra d'adapter les activités hospitalières afin de garantir la prise en charge des conséquences de la canicule. Cela peut concerner l'ouverture de nouveaux lits ou encore la déprogrammation ciblée d'interventions non urgentes lorsque cela est nécessaire.

Les journées sont de plus en plus suffocantes en France. Plusieurs personnes ont déjà succombé à la chaleur, tandis que d'autres se sont noyées en essayant de se rafraîchir dans des fleuves, des lacs ou des bases nautiques.

Dans la capitale, le préfet de police de Paris, Patrice Faure, a fait part d’une «augmentation significative» des interventions des pompiers en Île-de-France, passées d’un «taux journalier de 1.250 à plus de 2.100», et «2.500» interventions attendues ce jeudi soir. 25 arrêts cardiaques ont été recensés à Paris en seulement 24 heures, soit dix de plus qu'habituellement.

Les fortes températures devraient perdurer jusqu'à dimanche, avant de retomber la semaine prochaine entre 19 °C et 34 °C sur l'ensemble du territoire.