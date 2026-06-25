Canicule : la climatisation mise à mal dans des cinémas de La Défense près de Paris ?

Le système de climatisation dans le cinéma UGC de La Défense, situé près de Paris, est mis à mal en raison des fortes chaleurs, responsables d'un dérèglement d'alimentation dans le quartier.

Ceux qui souhaitaient se rafraîchir dans les salles obscures de la Défense ressortiront peut-être déçus de leur séance. En raison de l'épisode caniculaire qui touche la France, le réseau de climatisation desservant l'ensemble du quartier est fortement sollicité. Les salles de l'UGC de la Défense, connues pour leur fraîcheur, ne sont pas épargnées, précise l'établissement dans un communiqué.

«Les températures seront donc plus élevées à l'intérieur», prévient UGC. Les fortes chaleurs ont déréglé les tours de la Défense. L'une des usines alimentant la climatisation ne parvient plus à reconstituer ses stocks de glace la nuit, expliquéeOlivier Fleck, directeur du site de la société Idex La Défense à Courbevoie, auprès de l'AFP.

«On avait stocké de la glace tout le week-end, à 100% de nos capacités, en prévision de la semaine. Hier, on a quasiment utilisé deux tiers de notre capacité de stockage», précise-t-il. Les salariés travaillant dans ce quartier d'affaires regroupant 3.600 entreprises, sont invités à privilégier le télétravail.

La fréquentation des cinémas en hausse

Pour se protéger des fortes chaleurs, beaucoup de Français ont choisi de renouer avec le septième art. La fréquentation des salles de cinémas bat son plein : 3,12 millions de spectateurs sont venus découvrir «Toy Story», «La Bataille de Gaulle» ou encore «Backrooms» dans la semaine du 17 au 23 juin. C'est 50 % de plus que lors de la même semaine en 2025.

La fin de l'épisode caniculaire attendue dimanche ne devrait toutefois pas interrompre cette progression. La fête du cinéma, organisée du 28 juin au 1er juillet, avec des places proposées à cinq euros, devrait continuer d'attirer petits et grands.