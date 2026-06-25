Canicule : pourquoi la France est le pays où il fait le plus chaud en Europe cette semaine

Si l'Europe est touchée par un épisode caniculaire ces derniers jours, la France est le pays le plus impacté par ces fortes températures, en raison de sa position face au dôme anticyclonique.

La France enchaîne chaque jour de nouveaux records. L'Hexagone a connu mercredi 24 juin sa journée la plus chaude jamais enregistrée, avec une moyenne des températures s'élevant à 30 °C sur l'ensemble du territoire. Le record précédent avait été établi la veille avec 29,8 °C. Dans nos pays voisins, le thermomètre est également élevé : jusqu'à 38 en Allemagne, 37 °C en Espagne, 36 °C à Londres ou encore 35 °C en Italie. Si l'Europe souffre de ces fortes chaleurs, la France est le pays où il fait le plus chaud sur le continent cette semaine.

Cela s'explique par sa localisation sur le continent. La France est située au cœur de ce dôme de chaleur, phénomène climatique à l'origine des canicules. L'air chaud est piégé sous un ciel bleu dégagé, sans aucune brise. La chaleur s'accumule et cette masse d'air chaud peut perdurer plusieurs jours.

«Alors que l'Espagne restera davantage influencée par l'océan Atlantique et que l'Europe de l'Est demeurera plus proche d'un air continental moins exceptionnel pour la saison, la France se retrouvera sous la zone où l'échauffement de l'air sera le plus efficace», explique La Chaîne Météo. À titre d'exemple, la France connaît des températures largement supérieures aux normales de saison, avec parfois jusqu'à 15 °C supplémentaires.

Une conjonction de plusieurs facteurs #météo entraînera les plus fortes #chaleurs de cet épisode sur la France, qui sera le pays le plus chaud d'Europe. Il fera aussi chaud à #Paris qu'à Madrid. La compression de l'air sous le dôme de hautes pressions est le principal facteur 📈 pic.twitter.com/Vt6FVo4x3A — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 16, 2026

Les sols manquent d'eau

Ces fortes chaleurs en France sont aussi la conséquence de l'assèchement des sols observé depuis le printemps. «Lorsque les sols manquent d'humidité, une plus grande part de l'énergie solaire sert à réchauffer l'air plutôt qu'à évaporer l'eau, ce qui amplifie encore la hausse des températures», expliquent les météorologues. La France est l'un des pays d'Europe qui manque le plus d'humidité.

La France n'est pas seulement le pays le plus chaud d'Europe. C'est aussi le pays qui a connu l'anomalie chaude la plus prononcée sur l'ensemble du monde. Seulement 0,98 % de la surface du globe affichait mardi des températures supérieures à celles relevées dans les endroits les plus chauds de France.