Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Canicule : pourquoi la France est le pays où il fait le plus chaud en Europe cette semaine

La France est située au cœur du dôme de chaleur, phénomène climatique à l'origine des canicules. [Gonzalo Fuentes/Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

Si l'Europe est touchée par un épisode caniculaire ces derniers jours, la France est le pays le plus impacté par ces fortes températures, en raison de sa position face au dôme anticyclonique.

La France enchaîne chaque jour de nouveaux records. L'Hexagone a connu mercredi 24 juin sa journée la plus chaude jamais enregistrée, avec une moyenne des températures s'élevant à 30 °C sur l'ensemble du territoire. Le record précédent avait été établi la veille avec 29,8 °C. Dans nos pays voisins, le thermomètre est également élevé : jusqu'à 38 en Allemagne, 37 °C en Espagne, 36 °C à Londres ou encore 35 °C en Italie. Si l'Europe souffre de ces fortes chaleurs, la France est le pays où il fait le plus chaud sur le continent cette semaine. 

Cela s'explique par sa localisation sur le continent. La France est située au cœur de ce dôme de chaleur, phénomène climatique à l'origine des canicules. L'air chaud est piégé sous un ciel bleu dégagé, sans aucune brise. La chaleur s'accumule et cette masse d'air chaud peut perdurer plusieurs jours. 

«Alors que l'Espagne restera davantage influencée par l'océan Atlantique et que l'Europe de l'Est demeurera plus proche d'un air continental moins exceptionnel pour la saison, la France se retrouvera sous la zone où l'échauffement de l'air sera le plus efficace», explique La Chaîne Météo. À titre d'exemple, la France connaît des températures largement supérieures aux normales de saison, avec parfois jusqu'à 15 °C supplémentaires. 

 

Les sols manquent d'eau

Ces fortes chaleurs en France sont aussi la conséquence de l'assèchement des sols observé depuis le printemps. «Lorsque les sols manquent d'humidité, une plus grande part de l'énergie solaire sert à réchauffer l'air plutôt qu'à évaporer l'eau, ce qui amplifie encore la hausse des températures», expliquent les météorologues. La France est l'un des pays d'Europe qui manque le plus d'humidité.

Sur le même sujet Canicule : «On est rentré dans le dur, le week-end s'annonce hyper compliqué», explique le chef des urgences du CHU de Rennes Lire

La France n'est pas seulement le pays le plus chaud d'Europe. C'est aussi le pays qui a connu l'anomalie chaude la plus prononcée sur l'ensemble du monde. Seulement 0,98 % de la surface du globe affichait mardi des températures supérieures à celles relevées dans les endroits les plus chauds de France.

MétéoCaniculeEurope

À suivre aussi

Canicule : pourquoi l'Europe est le continent qui se réchauffe le plus vite
Canicule : ce qu'implique le plan Orsan 3 déclenché par le gouvernement
Météo : entre orages et canicule, quel temps va-t-il faire ce week-end ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités