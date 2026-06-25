Canicule : voici les 10 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Météo-France a placé dix départements du sud-est en vigilance jaune canicule pour la journée de ce jeudi 25 juin.

Des températures encore très élevées. Dix départements du sud-est sont soumis à une vigilance jaune canicule de Météo-France pour la journée de ce jeudi 25 juin.

© Météo-France

Sont concernés par cette vigilance : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, l’Aude, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l’Hérault, la Lozère, les Pyrénées-Orientales, le Var et le Vaucluse.

En parallèle, 72 départements sont maintenus en vigilance rouge canicule et 14 en vigilance orange pour le même risque météorologique.

Dans ces départements, les températures seront moins étouffantes que dans le reste du pays, avec en moyenne une petite trentaine de degrés.