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Canicule : voici les 10 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Par CNEWS
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Météo-France a placé dix départements du sud-est en vigilance jaune canicule pour la journée de ce jeudi 25 juin.

Des températures encore très élevées. Dix départements du sud-est sont soumis à une vigilance jaune canicule de Météo-France pour la journée de ce jeudi 25 juin.

© Météo-France

Sont concernés par cette vigilance : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, l’Aude, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l’Hérault, la Lozère, les Pyrénées-Orientales, le Var et le Vaucluse.

En parallèle, 72 départements sont maintenus en vigilance rouge canicule et 14 en vigilance orange pour le même risque météorologique.

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Dans ces départements, les températures seront moins étouffantes que dans le reste du pays, avec en moyenne une petite trentaine de degrés. 

Météo-Francevigilance météoCanicule

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