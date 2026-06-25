Canicule : voici les 25 départements placés en vigilance orange ce vendredi

Météo-France a maintenu vingt-cinq départements en vigilance orange canicule pour la journée de ce vendredi 26 juin.

La chaleur persiste sur le pays. Vingt-cinq départements sont visés par une vigilance orange canicule de Météo-France pour la journée de ce vendredi 26 juin.

© Météo-France

Sont concernés par cette vigilance : l’Ain, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, l’Ariège, l’Aveyron, le Cantal, la Charente-Maritime, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, les Côtes-d’Armor, la Drôme, le Finistère, la Gironde, l’Isère, les Landes et la Haute-Loire.

Mais aussi, la Loire-Atlantique, la Manche, le Morbihan, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie et la Vendée.

En parallèle, Météo-France a maintenu 61 départements en vigilance rouge canicule et dix en vigilance jaune.

Avec la dépression orageuse qui s’installe progressivement, les températures devraient commencer à diminuer à compter de ce vendredi via la façade atlantique.