Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Canicule : voici les 25 départements placés en vigilance orange ce vendredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

Météo-France a maintenu vingt-cinq départements en vigilance orange canicule pour la journée de ce vendredi 26 juin.

La chaleur persiste sur le pays. Vingt-cinq départements sont visés par une vigilance orange canicule de Météo-France pour la journée de ce vendredi 26 juin.

© Météo-France

Sont concernés par cette vigilance : l’Ain, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, l’Ariège, l’Aveyron, le Cantal, la Charente-Maritime, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, les Côtes-d’Armor, la Drôme, le Finistère, la Gironde, l’Isère, les Landes et la Haute-Loire.

Mais aussi, la Loire-Atlantique, la Manche, le Morbihan, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie et la Vendée.

En parallèle, Météo-France a maintenu 61 départements en vigilance rouge canicule et dix en vigilance jaune.

Sur le même sujet Canicule : l'épisode actuel pourrait être d'«une durée et une sévérité identiques à 2003», alerte Météo-France Lire

Avec la dépression orageuse qui s’installe progressivement, les températures devraient commencer à diminuer à compter de ce vendredi via la façade atlantique.

Météo-Francevigilance météoCanicule

À suivre aussi

Orages : voici les 13 départements placés en vigilance jaune ce vendredi
Canicule : voici les 10 départements placés en vigilance jaune ce vendredi
Orages : voici les 36 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités