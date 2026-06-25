«Cœurvallois», «Castelvallois»... ? Les habitants du Centre-Val de Loire auront enfin un nom ce jeudi

Après une consultation lancée en mars dernier par le président du Centre-Val de Loire, François Bonneau, les habitants de la région connaîtront officiellement leur nom ce jeudi 25 juin.

Si la région Centre-Val de Loire a changé de nom en 2015, les habitants attendaient toujours un gentilé officiel, onze ans après. À l’issue de la séance plénière de la collectivité ce jeudi 25 juin, ce sera chose faite. L’annonce de ce gentilé sera officialisée par François Bonneau, le président (PS) de la région.

Dans une première phase, jusqu’au 30 mai, les habitants de la région ont eu l'opportunité de voter pour l’une des dix propositions retenues par le comité du gentilé, coprésidé par François Bonneau et Stéphane Bern. Plus de 27.000 votes avaient été comptabilisés.

Castelvallois, Cœurvallois...

Les trois propositions ayant obtenu les meilleurs scores ont ensuite été sélectionnées pour un second tour de vote, du 1er au 24 juin. Et le choix final se fera donc entre les Centrevallois, les Castelvallois et les Cœurvallois.

La difficulté de trouver un nom consensuel a été sérieusement considérée par le comité de gentilé. «Nous sommes ouverts à tout. Si la Loire ne résume pas tout, elle représente la colonne vertébrale de la région», a souligné l’un des membres du comité, l’historien Pierre Allorant, lors de la conférence de presse de présentation du projet.

Le but de cette initiative est de «renforcer le sentiment d'appartenance» des habitants à leur région, a admis François Bonneau, président (PS) de la région. Selon le Baromètre des Territoires 2025 de l'institut de sondage Elabe, seuls 57% des habitants se disaient attachés au Centre-Val de Loire. Soit le pire score de tout l'Hexagone, derrière l'Île-de-France (59%) et l'Occitanie (70%).