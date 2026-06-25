Congés, accueil formel, prestations… Quelles solutions concrètes pour lutter contre la dénatalité ?

En 2025, la France est devenue le 21e pays d’Europe à présenter un solde naturel négatif. Lors d’une conférence de presse ce jeudi, le Haut-Commissariat à la Stratégie et au Plan a évoqué plusieurs pistes de réflexion visant à endiguer ce phénomène.

La France s’est-elle reposée sur ses lauriers ? Longtemps, l’Hexagone a fait figure d’exception démographique au sein de l’Europe. Depuis 2010, pourtant, ce «miracle français» s’estompe peu à peu, le pays connaissant une baisse de la natalité caractérisée par un recul du nombre de naissances ainsi qu’une diminution de la fécondité. Cette tendance s’est vue confirmée en 2025, année de bascule qui a vu plus de décès enregistrés que de naissances. Une première depuis la Seconde Guerre mondiale.

Contraintes économiques, incertitudes géopolitiques et environnementales, évolution des aspirations familiales… Les causes de cette situation étant multifactorielles, déterminer les solutions pour enrayer la tendance s’avère ardu. «Les choses ne se régleront pas par décret ou par slogan», a ainsi déclaré Clément Beaune, Haut-commissaire au Plan, en préambule d’une conférence de presse donnée par l’institution qu’il dirige, ce jeudi 25 juin. «Nous devons regarder toutes nos politiques publiques à l’aune de ce choc démographique», a-t-il poursuivi. En ce sens, plusieurs pistes de réflexion au niveau national ont été évoquées.

Simplifier les dispositifs

Il est parfois difficile pour les parents en devenir de savoir où donner de la tête. En matière de prestations en faveur des familles, les réformes, empilement de dispositifs et ajustements successifs ont, en effet, engendré une perte de lisibilité.

Alors même que le désir d’enfant est un projet qui s’inscrit sur un temps long, cet effet, dit de «stop-and-go», a favorisé l’incertitude chez les ménages. Pour le Haut-Commissariat à la Stratégie et au Plan, il est donc nécessaire de redonner de la visibilité aux familles, en mettant fin à cette succession d’ajustements.

«Une orientation prioritaire consisterait donc à garantir davantage de stabilité dans les règles tout en poursuivant un objectif de simplification et de clarification de l’offre, afin de rendre la politique familiale plus compréhensible, plus prévisible et plus efficace pour atteindre ses objectifs», soulignent ainsi dans leur note d’analyse Césarine Boinet et Constance Desaunettes, respectivement économiste et conseillère au Haut-Commissariat à la Stratégie et au Plan.

Des politiques familiales ou natalistes ?

Si la France fait face à une chute de la natalité, elle n’est pas la seule en Europe. Depuis plusieurs années, des pays comme l’Allemagne, la Hongrie ou encore la Suède tentent, chacun à leur manière, d’endiguer cette tendance à la baisse. Le Haut-Commissariat à la stratégie et au plan a étudié ces trois modèles afin d’en tirer des idées directrices.

La Hongrie privilégie, de son côté, une politique nataliste. «L’objectif est quantitatif», souligne Constance Desaunettes. En effet, les mesures privilégiées par le pays d’Europe de l’Est prennent principalement la forme de prestations financières spécifiques dans le but affiché de relance de la natalité. Cette politique de natalité s’est traduite par une hausse significative des mariages et une hausse de la fécondité, mais ses effets n’ont pas eu l’efficience escomptée, la Hongrie continuant de connaître une natalité faible.

A l’inverse, l’Allemagne et la Suède privilégient une politique familiale, dont l’objectif premier est le soutien aux familles existantes. L’objectif se veut donc qualitatif, centré sur les conditions d’accueil et de développement des enfants, ainsi que sur une coparentalité plus équilibrée.

C’est ce modèle que le Haut-Commissariat à la stratégie et au plan propose d’envisager. «Un tel changement de modèle supposerait toutefois, en France, bien davantage qu’un ajustement paramétrique et renvoie à un véritable choix, qui implique une adhésion plus large à des normes de coparentalité», relève néanmoins l’institution.

Réformer les congés liés à la naissance

Les congés liés à la naissance constituent un point de levier non négligeable pour endiguer la dénatalité. Toutefois, les effets bénéfiques dépendent de leur mise en œuvre. Ainsi, ils produisent des effets favorables lorsqu’ils sont relativement courts, bien indemnisés et assortis de droits réservés à chacun des parents, notamment pour les pères. «Un congé long mais peu rémunéré est peu sollicité par les pères et donc peu bénéfique», soulignent ainsi Césarine Boinet et Constance Desaunettes.

Aux yeux du Haut-Commissariat à la Stratégie et au Plan, il apparaît donc pertinent de prolonger la logique de droits non transférables entre les parents, afin d’éviter que seules les mères y aient recours. En France, si le congé supplémentaire de naissance et perçu comme une «avancée notable», l’institution propose d’aller plus loin en le complétant par un troisième mois d’indemnisation, «accordé au couple à condition que le père prenne au moins un mois de congé».

Un accès effectif à un accueil formel

Crèches, assistantes maternelles, établissements d'accueil du jeune enfant… En France, le recours des familles à un mode d’accueil formel est souvent privilégié par les parents. Néanmoins, les ménages se heurtent parfois à des difficultés, ne trouvant pas ou n’obtenant pas de place pour ce mode d’accueil contractuel.

«Il est prioritaire de garantir un accès dans l’offre à la garde formelle. Cela rend l’arrivée d’un enfant compatible avec la vie professionnelle et privée», affirment Césarine Boinet et Constance Desaunettes. En ce sens, le Haut-Commissariat à la Stratégie et au Plan propose de garantir progressivement un accès effectif à un accueil formel pour tous les enfants à partir de l’âge de 1 an.

«Cette mesure permet de réduire les coûts fixes et l’incertitude associés à l’arrivée d’un enfant, en particulier pour les femmes, et de lever un obstacle aux projets parentaux. (…) Cet effort d’investissement doit cibler en priorité les territoires où l’offre demeure la plus insuffisante ainsi que les publics qui recourent le moins aux modes d’accueil formels, en particulier les ménages modestes», est-il indiqué dans la note d’analyse de l’institution.