Date de mise en service du métro 18, retard sur la ligne 15 sud… L’avancée des travaux du Grand Paris Express se précise

La Société des grands projets a dévoilé ce jeudi l’avancée des travaux du Grand Paris Express en Ile-de-France, avec notamment une mise en service du métro 18 attendue le 30 novembre prochain et un retard de quelques mois pour le lancement de la ligne 15 sud en 2027.

Un premier tronçon de la ligne 18 ouvert au public avant la fin d’année. En accord avec Île-de-France Mobilités, la Société des grands projets (SGP) a fixé la date de mise en service du premier tronçon de la ligne 18 au 30 novembre prochain. A cette date, les voyageurs, notamment les 70.000 étudiants, enseignants-chercheurs et salariés du plateau de Saclay, pourront ainsi relier Massy – Palaiseau à l’Université Paris – Saclay.

«Après six ans de travaux, l’officialisation de l’échéance de mise en service de la ligne 18 dans un calendrier inchangé depuis 2018 constitue une étape majeure dans la vie du projet : elle récompense les efforts conjugués des équipes de la Société des grands projets et de ses partenaires, et valide la robustesse du modèle envisagé par la loi du Grand Paris, adoptée il y a désormais 16 ans», s’est réjoui Jean-François Monteils, le président du directoire de la SGP.

Il s’agit de la première étape de ce projet de grande envergure intégré au Grand Paris Express qui prévoit de relier d’ici à la fin de l’année 2027 les gares de Massy – Palaiseau à l’aéroport d’Orly, puis en 2030 celles de Versailles Chantiers à Christ de Saclay.

© Société des grands projets

«L'ouverture de la ligne 18, première ligne entièrement nouvelle depuis 30 ans, va faire passer le Grand Paris Express de grand projet pharaonique à une réalité de la vie quotidienne (…) L'enjeu des deux prochaines années est d'abord de réussir cette ouverture, de la deuxième phase de la ligne 18 qui ira jusqu’à Orly, puis celle de la ligne 15 sud, des lignes 16 et 17 puis de tout le réseau en lien avec Île-de- France Mobilités et les opérateurs», a rappelé Nicolas Samsoen, le président du conseil de surveillance de la SGP.

Une mise en service de la ligne 15 Sud reportée

La Société des grands projets a également décidé de reporter l’échéance de mise en service de la ligne 15 Sud d’un semestre, initialement fixé à avril 2027 et finalement reporté à l’automne 2027.

«Des difficultés ont été rencontrées dans le rythme de déploiement des équipements d’automatismes de transport en tunnels, qui conditionnent l’engagement des phases d’essais du système. Le rythme d’intégration des 16 gares et de tous les équipements qui les composent, processus complexe et nécessitant une forte mobilisation des titulaires situés sur le chemin critique du projet, n’est aujourd’hui plus cohérent avec l’objectif d’avril 2027», a détaillé la SGP.

«Sur la ligne 15 Sud, le recalage de l’échéance de mise en service tient à des difficultés intrinsèquement liées à l’ampleur du projet, à sa sophistication, et aux effets d’inertie rencontrés lors des changements de phase», a ajouté Jean-François Monteils.

La société des grands travaux a mis en avant certaines «avancées significatives» réalisées sur le chantier de la ligne 15 Sud.

«Les essais de montée en vitesse du matériel roulant se sont déroulés en mars dernier, ainsi que les essais de qualification, qui doivent permettre de valider 80% des systèmes fonctionnels de la ligne. Du point de vue de l’aménagement des gares, les 255 escaliers mécaniques sont par ailleurs installés sur les 16 gares de la ligne», a conclu la SGP.