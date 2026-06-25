Grêle, pluies intenses... Voici les 54 départements où les orages seront les plus violents ce week-end

Jusqu’ici, la France affrontait la canicule, mais désormais, l’Hexagone se prépare à subir, dès samedi, de violents orages pour le week-end. Keraunos, l’observatoire français des tornades et des orages violents, vient de publier son bulletin pour samedi et dimanche.

Généralement, après la pluie vient le beau temps. Mais pour la France, c’est l’inverse : après la canicule vient la tempête. Keraunos, l’observatoire français des tornades et des orages violents, vient de publier son bulletin pour ce week-end. Samedi et dimanche prochains, il prévoit de forts orages sur une partie de la France, c’est-à-dire des «orages avec pluies intenses et/ou fortes chutes de grêle et/ou rafales de vent supérieures à 90 km/h».

«Le thalweg»

D’après ce bulletin, il y a au minimum 70 % de chances que ces forts orages touchent une vaste diagonale allant du nord de la France, entre Lille et Metz, jusqu’au Sud-Ouest, de La Rochelle à Hendaye. La région des Alpes et les Alpes du Sud sont également concernées par ces fortes perturbations météorologiques.

Les risques d’orages devraient s’amorcer dès vendredi sur ces mêmes zones. Dans son bulletin pour vendredi, Keraunos prévoit «un thalweg d’altitude», c’est-à-dire un mouvement d’air plus frais en altitude provoquant souvent une instabilité de l’atmosphère et favorisant les orages.

Samedi, débuts d'orages violents

Au premier jour du week-end, Keraunos évoque une situation de «Spanish Plume». La remontée d’air chaud venue d’Espagne va rencontrer le thalweg. C’est le choc de ces deux masses d’air, aux températures et aux pressions différentes, qui devrait entraîner les fortes perturbations dans la diagonale allant du Nord-Ouest au Sud-Ouest.

Plus précisément, les régions qui devraient être les plus touchées ce samedi sont : le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l’Oise, l’Aisne, le Val-d’Oise, les Yvelines, l’Essonne, la Seine-et-Marne, Paris, les Ardennes, la Marne, la Meuse, l’Aube, l’Yonne, l’Eure-et-Loir, le Loiret, le Loir-et-Cher, le Cher, l’Indre, l’Indre-et-Loire, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Creuse, la Haute-Vienne, la Charente-Maritime, la Charente, la Dordogne, la Corrèze, la Gironde, le Lot-et-Garonne et les Landes.

Les départements de la Savoie, de l’Isère, des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence devraient également subir ces orages, mais moins violemment toujours d’après le bulletin.

Évolution dimanche

Cette forte diagonale de perturbations devrait se diriger vers le sud du pays dès dimanche. La zone orageuse touchera cette fois :

Les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, l’Ariège, le Gers, le Lot-et-Garonne, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Dordogne, le Lot, l’Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Haute-Vienne, la Creuse, le Puy-de-Dôme, l’Allier, le Loire, la Haute-Loire, la Nièvre, la Côte-d’Or, la Saône-et-Loire, le Rhône, le bas du Cher, la Haute-Savoie, la Savoie, les Hautes-Alpes et enfin le haut des Alpes-de-Haute-Provence.

Keraunos prévoit que l’air océanique, moins chaud, gagnera du terrain sur le nord-ouest du pays, tandis qu’une masse d’air tropicale, encore chaude et humide, restera en position des Pyrénées aux régions de l’Est. Le bulletin alerte sur «un risque persistant de fortes pluies et de grêle» en milieu de journée sur ces régions.