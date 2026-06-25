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Incendies : voici les 50 départements placés en risque élevé ou très élevé ce jeudi

Les risques de feux de forêt sont accrus avec la canicule. [Estelle Ruiz / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP]
Par CNEWS
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Avec les chaleurs extrêmes et la canicule qui se sont installées en France depuis plusieurs jours, les risques de feux de forêt ont très fortement augmenté. Météo-France a placé 48 départements en vigilance orange (élevée) et deux en vigilance rouge (très élevée) ce jeudi 24 juin.

Les conditions météorologiques favorables aux incendies. Quarante-huit départements sont visés par une vigilance orange pour risque élevé de feux de forêt et deux par une vigilance rouge (très élevée) pour la journée de ce jeudi a annoncé Météo-France.

© Météo-France

Sont concernés par ce risque élevé de feux de forêt : la Meurthe-et-Moselle, l’Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, la Vendée, le Maine-et-Loire, la Mayenne, l’Orne, la Sarthe, l’Indre-et-Loire, la Vienne, le Loir-et-Cher, la Charente-Maritime, la Charente, la Gironde, la Dordogne, le Lot-et-Garonne, les Landes, le Gers, le Tarn-et-Garonne et le Lot.

Mais aussi, l’Aveyron, le Tarn, l’Aude, l’Ariège, les Pyrénées-Orientales, l’Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, la Haute-Vienne, la Creuse, le Puy-de-Dôme, l’Allier, l’Indre, le Cher, la Nièvre, l’Yonne, le Loiret, l’Eure-et-Loir, l’Eure, la Seine-et-Marne, Paris, les Yvelines, le Val-d’Oise, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et l’Essonne.

Enfin, la Haute-Garonne et les Deux-Sèvres sont soumises à une vigilance rouge pour des risques très élevés de feux de forêts.

Météo-France a rappelé que «les conditions météorologiques influencent fortement le départ et la propagation des feux». Ainsi, «dans un objectif de prévention des feux et pour que chacun adapte ses comportements en fonction du danger prévisible, la Météo des forêts indique un niveau de danger».

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Christophe Chantepy, expert en défense des forêts contre l'incendie auprès de l'Office national des forêts (ONF), a par ailleurs indiqué à l’AFP qu’aujourd’hui «aucun département ne peut être considéré comme à l'abri d'un incendie de forêt».

Météo-FranceCaniculeFeuIncendieForêt

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