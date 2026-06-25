La dette française augmente à 3.536,1 milliards d'euros et 117,5% du PIB au 1er trimestre

La dette publique de la France a augmenté à 3.536,1 milliards d'euros à la fin du premier trimestre 2026, pour s'établir à 117,5% du produit intérieur brut (PIB), a annoncé jeudi l'Insee.

Une situation budgétaire sous tension. La dette publique de la France a augmenté à 3.536,1 milliards d'euros à la fin du premier trimestre 2026, pour s'établir à 117,5% du Produit intérieur brut (PIB), a annoncé jeudi l'Insee.

C'est une augmentation de 75,6 milliards d'euros par rapport au quatrième trimestre 2025, où le ratio de dette publique était de 115,7% du PIB, a précisé l'Institut national de la statistique. La dette avait reculé de 23,6 milliards d'euros au quatrième trimestre 2025. Ce chiffre est publié alors que le gouvernement français, en quête d'un budget pour 2027, réunira prochainement un comité d'alerte des finances publiques pour faire le point sur la situation.

Deuxième économie de la zone euro derrière l'Allemagne, la France en est l'un des cancres budgétaires. Elle affiche le deuxième déficit le plus élevé, à 5,1% du PIB en 2025, derrière la Belgique (5,2%). Un niveau trop important pour lui permettre de stabiliser sa dette, la troisième plus élevée (par rapport au PIB) après celles de la Grèce et de l'Italie.

Eviter les hausses d'impôts

Le gouvernement veut afficher une trajectoire vertueuse. Il s'est fixé comme objectif un déficit à 5% en 2026, avec une dette à 118,4% du PIB, avant de ramener son déficit sous 3% en 2029, avec une dette stabilisée à 118% du PIB.

Le redressement des finances publiques est d'autant plus complexe que le gouvernement a promis d'éviter les hausses d'impôts dans le budget 2027. Il a missionné quatre économistes pour réfléchir à des scénarios de redressement des finances publiques dès 2027, qui devraient rendre leurs conclusions début juillet.

Dans le détail, au premier trimestre 2026, la contribution de l'Etat à la dette publique a augmenté de 66,3 milliards d'euros, après une baisse de 22,6 milliards d'euros au trimestre précédent.