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CNEWS menacée de fermeture ? «L’Arcom est un régulateur pas un censeur», rappelle Gérard Larcher

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Le président du Sénat, Gérard Larcher, a évoqué le rôle de l’Arcom, définissant l'organe comme un «régulateur» et souhaitant qu'elle ne devienne pas un «censeur». 

«La liberté d’expression est consubstantielle à la démocratie». Invité de la Grande interview ce jeudi, Gérard Larcher, président du Sénat a réagi quant à la mise en demeure de CNEWS, sommée par l’Arcom, de «respecter davantage la diversité d’opinions». 

Reconnaissant qu’il s’agissait d’une «autorité indépendante», l’élu des Yvelines a rappelé que l’Arcom devait être «un régulateur» et «pas un censeur». Le président du Sénat a également jugé «qu’un certain nombre de questions devraient se poser» quant à «la technique de régulation», ajoutant qu’il comptait « s’entretenir le moment venu avec le président de l’Arcom». 

«Une décision politique» 

Le président du directoire du groupe Canal+, Maxime Saada, a qualifié cette mise en demeure de «décision politique», dans une tribune publiée ce mercredi auprès de nos confrères du Figaro. 

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«La toute dernière mise en demeure de CNEWS, rendue il y a quelques jours par l’Arcom, vient d’ouvrir une brèche dans laquelle tout le paysage audiovisuel français risque de s’engouffrer», a-t-il précisément écrit. 

Selon Maxime Saada, cette décision «poursuit un seul objectif : faire taire, puis faire disparaître, une chaîne que des millions de Français choisissent librement chaque jour».

Gérard Larchertemps fortarcom

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