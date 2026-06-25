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Louis lynché à Narbonne : Elon Musk, Jordan Bardella... Pluie d'hommages après la mort de l'ado de 17 ans, nouvelle victime de l'ultra-violence

Louis, un jeune homme de 17 ans, a succombé à ses blessures ce mardi 23 juin, quatre jours après avoir été passé à tabac sur un chantier à Narbonne. [Capture d'écran X @Jules_Laurans]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Ces dernières heures, la mort de Louis, un jeune homme de 17 ans passé à tabac par un groupe de jeunes à Narbonne a ému la France. De nombreux hommages à la mémoire de la victime ont été rendus sur les réseaux sociaux. 

La France pleure une nouvelle victime de l'ultra-violence. Louis, un jeune homme de 17 ans, a succombé à ses blessures ce mardi 23 juin, quatre jours après avoir été passé à tabac sur un chantier à Narbonne. Des images de l'agression ont été diffusées. Face à la violence inouïe de la vidéo, l'histoire de Louis a rapidement touchée bon nombre de Français. Sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à avoir pris la parole en demandant la «#JusticePourLouis». 

L'affaire a également ému la sphère politique, avec de nombreuses prises de parole sur l'affaire. Jordan Bardella a notamment parlé d'une «violence inimaginable» dans un tweet, «symbole d'un pays à la dérive, miné par un ensauvagement», a ajouté le président de Rassemblement national.

Marine Le Pen a également tenu à évoquer le «calvaire du jeune Louis» qui «soulève le coeur et nourrit une immense colère chez les Français face à cette barbarie du quotidien».

Antoine Léaument a lui aussi pris la parole sur son compte X, adressant aux parents de Louis «nos condoléances et notre soutien». Le député LFI de l'Essonne a rappelé que les auteurs présumés avaient été interpellés et «doivent être jugés», a-t-il ajouté. 

Le président UDR Eric Ciotti a également tenu à avoir une pensée pour les proches de Louis expliquant que «chaque Français pleure avec sa famille». Il a ajouté que cette affaire a engendré une «nouvelle victime de l'ensauvagement français». 

Enfin, Eric Zemmour a lui aussi commenté l'histoire sur ses réseaux sociaux : «À nouveau, un jeune Français a été massacré, dans une violence inouïe, par une meute de racailles. Trop souvent les mêmes. Trop souvent le même procédé. Trop souvent le même silence ensuite. Louis n’avait que 17 ans… Ces francocides ne sont pas des faits divers : ils sont les symptômes de notre invasion et de notre colonisation», a écrit Eric Zemmour sur son compte X. 

Sur le même sujet Narbonne : Louis, 17 ans, lynché à mort lors d'un guet-apens, cinq suspects mis en examen pour tentative d’assassinat Lire

L'affaire de la mort du jeune Louis a même dépassé nos frontières puisque outre-Atlantique, Elon Musk a réagi à l'une des nombreuses publications relatant l'affaire, commentant : «Terrible», sur son compte X.

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