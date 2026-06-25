Louis lynché à Narbonne : Elon Musk, Jordan Bardella... Pluie d'hommages après la mort de l'ado de 17 ans, nouvelle victime de l'ultra-violence

Ces dernières heures, la mort de Louis, un jeune homme de 17 ans passé à tabac par un groupe de jeunes à Narbonne a ému la France. De nombreux hommages à la mémoire de la victime ont été rendus sur les réseaux sociaux.

La France pleure une nouvelle victime de l'ultra-violence. Louis, un jeune homme de 17 ans, a succombé à ses blessures ce mardi 23 juin, quatre jours après avoir été passé à tabac sur un chantier à Narbonne. Des images de l'agression ont été diffusées. Face à la violence inouïe de la vidéo, l'histoire de Louis a rapidement touchée bon nombre de Français. Sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à avoir pris la parole en demandant la «#JusticePourLouis».

L'affaire a également ému la sphère politique, avec de nombreuses prises de parole sur l'affaire. Jordan Bardella a notamment parlé d'une «violence inimaginable» dans un tweet, «symbole d'un pays à la dérive, miné par un ensauvagement», a ajouté le président de Rassemblement national.

Louis, 17 ans, a été lynché à mort avec une violence inimaginable, filmé par ses agresseurs hilares, laissé agonisant pendant toute une nuit et retrouvé inerte sur un chantier à Narbonne.



Il est le symbole d'un pays à la dérive, miné par un ensauvagement que ni le laxisme ni… — Jordan Bardella (@J_Bardella) June 24, 2026

Marine Le Pen a également tenu à évoquer le «calvaire du jeune Louis» qui «soulève le coeur et nourrit une immense colère chez les Français face à cette barbarie du quotidien».

Le calvaire du jeune Louis, 17 ans, lynché à Narbonne soulève le cœur et nourrit une immense colère chez les Français face à cette barbarie du quotidien qui ne peut plus être minimisée, relativisée ou dissimulée.



À force de renoncer à sanctionner rapidement et efficacement les… — Marine Le Pen (@MLP_officiel) June 24, 2026

Antoine Léaument a lui aussi pris la parole sur son compte X, adressant aux parents de Louis «nos condoléances et notre soutien». Le député LFI de l'Essonne a rappelé que les auteurs présumés avaient été interpellés et «doivent être jugés», a-t-il ajouté.

À Narbonne, Louis, un jeune homme de 17 ans, est mort, tué après avoir été lâchement frappé au sol à de multiples reprises.



J’adresse à ses parents, à ses proches, à ses amis, nos condoléances et notre soutien.



Les auteurs présumés ont été interpellés et doivent être jugés. — Antoine Léaument 🇫🇷 (@ALeaument) June 24, 2026

Le président UDR Eric Ciotti a également tenu à avoir une pensée pour les proches de Louis expliquant que «chaque Français pleure avec sa famille». Il a ajouté que cette affaire a engendré une «nouvelle victime de l'ensauvagement français».

Louis. 17ans. Une nouvelle victime de l’ensauvagement français.



Chaque Français pleure avec sa famille.



Pour Louis, pour Thomas, pour Enzo. Pour Elias, pour Philippine, pour tant d’autres…



Nous continuerons de nous battre. — Eric Ciotti (@eciotti) June 25, 2026

Enfin, Eric Zemmour a lui aussi commenté l'histoire sur ses réseaux sociaux : «À nouveau, un jeune Français a été massacré, dans une violence inouïe, par une meute de racailles. Trop souvent les mêmes. Trop souvent le même procédé. Trop souvent le même silence ensuite. Louis n’avait que 17 ans… Ces francocides ne sont pas des faits divers : ils sont les symptômes de notre invasion et de notre colonisation», a écrit Eric Zemmour sur son compte X.

L'affaire de la mort du jeune Louis a même dépassé nos frontières puisque outre-Atlantique, Elon Musk a réagi à l'une des nombreuses publications relatant l'affaire, commentant : «Terrible», sur son compte X.